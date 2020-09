Milan bocciato da Costacurta, i tifosi si ribellano

E meno male che ha il Milan nel cuore. Chiamato a fare le carte al campionato Billy Costacurta a Sky boccia il Milan. L’ex difensore ridimensiona le ambizioni della squadra di Pioli e nei pronostici pre-stagione vede il Diavolo solo al sesto posto: “Avrei potuto mettere il Milan quinto, ma non tra le prime quattro perché ci sono squadre più attrezzate come il Napoli. Secondo me, sono almeno quattro le squadre più forti del Milan”. Anche se bisognerebbe attendere la fine del mercato e gli ultimi colpi.

I tifosi del Milan attaccano Costacurta

Parole dure che suonano inattese dopo una prima parte di mercato incoraggiante e con l’euforia di un finale di stagione avvincente. I tifosi sui social si spaccano e la maggioranza prende le distanze da Costacurta, cui non vengono risparmiate offese.

Fioccano i commenti: “Questo era cretino quando era al Milan adesso e peggiorato tantissimo” o anche: “Costacurta per altro non è che fosse chissa chi, l”unica fortuna era di giocare a fianco di Baresi” oppure: “Povero Billy, dice così perché il Milan ha regalato a tutti una delle nuove maglie tranne che a lui”.

C’è chi scrive: “Il problema non è quello che ha detto… Il problema che va di moda attaccare sempre il Milan” ma altri sono più feroci: “Mi sono rotto le scatole di sentire ex giocatori del Milan che criticano e offendono sempre la nostra squadra! Hanno solo da imparare da gente come Filippo Inzaghi che pur mandato via è un signore!” e ancora: “Costacurta è un invidioso! Non ne azzecca una! Fa il professore sapientone ed ha fallito come allenatore! La sua fortuna si chiamano Franco Baresi e Paolo Maldini, altrimenti avrebbe giocato in una squadra che lottava per salvarsi!”.

C’è chi dà ragione a Costacurta

Una fetta di tifosi rossoneri però concorda con le parole di Costacurta: “Billy ha detto la verità…o meglio, la sua verità..secondo lui siamo da sesto posto..e per questo lo critichiamo?? Solo per aver giocato con noi, non può permettersi di dare contro?? Secondo me può essere il troppo amore che ti porta a criticare” o anche: “Se alla prima giornata ti presenti con Calabria e Gabbia, allora Costacurta ha sopravvalutato il Milan”, oppure: “Purtroppo ha ragione. oggettivamente abbiamo preso solo tonali. siamo carenti a destra e in difesa” e infine: “Impopolare, ma giusto. E perlomeno non lecca il c…”.

