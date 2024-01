Milan-Bologna 2-2: rigori sbagliati e la rivincita di Calhanoglu, polemiche per i cori a Thiago Motta

Il Milan pareggia una partita rocambolesca in cui ha avuto a disposizione e sbagliato due calci di rigore: sui social arriva la vendetta dei tifosi interista con il rigorista Calhanoglu e fanno discutere i cori a Thiago Motta

27-01-2024 23:58

Una serata folle quella vissuta dai tifosi del Milan. I fan rossoneri speravano di conquistare la vittoria nella gara contro il Bologna in cui è successo praticamente di tutto con Giroud prima e Theo Hernandez poi che hanno sbagliato due calci di rigore, prima che al 90’ Orsolini trovasse il gol del pareggio per i rossoblù proprio dagli undici metri.

Rigori sbagliati e la vendetta di Calhanoglu

Due rigore sbagliati nella stessa partita non è qualcosa che capita tutti i giorni (l’ultima vola ai rossoneri è capitato nel 1955 in una gara vinta però 6-0 contro la Spal, ndr). Probabilmente questa serata tanti tifosi del Milan la ricorderanno a lungo. E magari riceveranno un aiuto proprio dai cugini dell’Inter. Subito dopo la partita infatti tanti fan nerazzurri sono andati all’attacco sui social tirando in ballo il nome di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è ancora inviso alla tifoseria rossonera dopo il suo addio ma rimane uno dei più precisi dal dischetto e stasera il turco e i suoi tifosi si possono prendere una piccola rivincita.

Le pagelle di Milan-Bologna

Zirzkee si fa pubblicità

Nel corso degli ultimi giorni si è parlato molto del futuro di Joshua Zirkzee. Il giocatore del Bologna è una delle grandi rivelazioni di questo campionato in cui ha fatto un enorme salto in avanti diventando uno degli attaccanti più pericolosi e di conseguenza tra i più corteggiati anche in fase di mercato. Tra le società più attive all’inseguimento del giocatore olandese c’è proprio il Milan che nel corso delle ultime settimana avrebbe cominciato le prime manovre di avvicinamento in vista della prossima estate.

I cori verso Thiago Motta

Sempre a proposito di “avvicinamenti” anche il nome di Thiago Motta è stato uno di quelli più chiacchierati. Il tecnico del Bologna sta dimostrando di essere uno dei tecnici emergenti più bravi e preparati e anche la gara di San Siro ne è la prova. Il suo nome è stato spesso accostato ai rossoneri proprio al posto di Stefano Pioli. Ma il suo passato interista è difficile da dimenticare e nel corso del match è stato oggetto di cori non proprio gradevoli che hanno creato una polemica sui social, soprattutto nella serata in cui il Milan ha giustamente deciso di tributare un momento di supporto nei confronti di Mike Maignan.

Le critiche a Stefano Pioli

Nonostante i due rigori sbagliati pesino come un macigno sul risultato, a prendersi le colpe sui social è ancora una volta Stefano Pioli. Tanti tifosi rossoneri accusano il tecnico di aver perso la battaglia a distanza con Motta e di essere lui il problema di un Milan che stasera ha sprecato un’occasione importante per avvicinarsi alla coppia di testa.