Milan, buone nuove per Stefano Pioli: recuperato un top player

Arrivano buone notizie, finalmente è il caso di dirlo, in casa Milan. L’infermeria di Milanello, si svuota. Il primo a essere recuperato è Theo Hernandez che è risultato negativo al tampone per il Covid.

Giovedì scorso, il francese aveva ultimato i suoi 10 giorni di isolamento ma continuava a essere positivo. Finalmente così potrà tornare a essere a disposizione del club e di Pioli anche se ora dovrà essere sottoposto ad alcuni esami prima di rimettersi al lavoro a Milanello.

Questo il comunicato del Milan: “AC Milan comunica che Theo Hernández è risultato negativo al Covid-19″.

Già per la sfida di martedì, contro il Torino potrebbe essere a disposizione, ma difficilmente lo si vedrà in campo. Il terzino è infatti fermo da due settimane e bisognerà ritrovare, ritmo e condizione fisica prima di poter essere impiegato.

Motivo per cui è probabile che il vero obiettivo di Pioli e di Hernandez stesso sia quello di esserci per la sfida contro la Roma di domenica prossima. In ogni caso il tecnico recupera un’altra pedina in una situazione di totale emergenza.

In casa Milan, infatti, mancano ben 9 giocatori e verso il Torino solo Rebic e Kessie potrebbero recuperare con il primo alla prese con alcuni problemi alla caviglia e il secondo reduce dall’influenza.

Diaz è invece, causa Covid, ancora in quarantena ma lunedì termineranno i 10 giorni e quindi potrebbero esserci speranza di recuperarlo e poi si è fermato, dopo la sfida di Bologna, anche Castillejo, uscito alla fine del primo tempo a Bologna per un problema al flessore della coscia sinistra con tempi di recupero ancora da valutare.

