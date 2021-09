Milan, Calabria e Diaz dispiaciuti per il risultato finale

Il Milan esce a testa alta da Anfield ma, al contempo, non può non rammaricarsi per non esser riuscito a portare a casa nemmeno un punto dalla trasferta inglese.

I rossoneri infatti, ad un certo punto, si son trovati avanti per 2-1, un vantaggio che Giroud e compagni, nonostante tutto, non sono riusciti ad amministrare nel modo corretto venendo rimontati ad inizio ripresa.

“Credo che non abbiamo iniziato nella maniera migliore, loro erano aggressivi, poi abbiamo tirato fuori l’intensità e rimesso in piedi la partita. Grande peccato non portare a casa punti. Siamo il Milan e abbiamo dimostrato che possiamo giocare anche contro le grandi squadre. Sono molto arrabbiato perché credo che potevamo vincere qui” ha affermato Brahim Diaz.

“Gara difficile su un campo difficile, ma bellissima perché per tanti di noi era la prima partita. Loro ci hanno messo sotto, ma siamo stati bravi a ribaltarla grazie ai dettagli che poi ci hanno penalizzato nel secondo tempo. Dovevamo essere più attenti nel secondo tempo, dispiace ma è una grande lezione” gli ha fatto eco Calabria, anche lui apparso piuttosto rammaricato dopo il fischio finale.

“Cosa ci lascia questo match? Ci lascia l’amaro in bocca, potevamo strappare un risultato positivo. Sono tra le squadre più forti del mondo e dobbiamo fargli i complimenti, il loro livello è incredibile. Per alzare il livello bisogna affrontare queste squadre. Siamo all’inizio e dobbiamo continuare questo percorso”.

OMNISPORT | 15-09-2021 23:44