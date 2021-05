Milan, c'è l'offerta ufficiale per un Top-Player di Serie A

Questo finale di stagione sarà davvero intenso per il Milan di Stefano Pioli, che dopo una prima parte di stagione da urlo, ed una seconda parte in calo, sta lottando con le unghie e con i denti per conquistare un posto nella prossima Champions League. Ma se sul campo la squadra è completamente concentrata sull’obiettivo, in Via Aldo Rossi tutti gli uomini mercato sono al lavoro per consegnare a Pioli una squadra di assoluto livello per la prossima stagione.

Al momento attuale, l’obiettivo numero uno della società rossonera sembra essere Rodrigo De Paul, numero 10 e Capitano dell’Udinese. Nei giorni scorsi si era parlato di primi sondaggi da parte della dirigenza rossonera, che avrebbe individuato in De Paul il perfetto sostituto di Hakan Calhanoglu. Il rinnovo del contratto del turco è infatti in stand-by e senza ulteriori passi avanti si svincolerà al termine della stagione.

Ora, come riporta la Gazzetta dello Sport, sembra che sia arrivata anche la prima offerta ufficiale da parte del Milan per l’argentino: si parla di una proposta cash (intorno ai 20 milioni di euro presumibilmente) più il cartellino di Jens-Petter Hauge. Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti aveva già chiesto il norvegese in prestito a gennaio, ed è quindi uno scambio molto gradito ai friulani.

In carriera Rodrigo de Paul ha ricoperto tre ruoli diversi. Nasce fondamentalmente come esterno offensivo sinistro, visto che sia in patria con il Racing che ai tempi del Valencia era spesso schierato largo, con facoltà di rientrare sul suo piede preferito. Nel Milan andrebbe a ricorprire la posizione lasciata libera dall’eventuale partenza di Calhanoglu.

Ma non è finita qua, perchè secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, ed in particolare da AS ma riprese anche dal Corriere dello Sport, il Milan avrebbe già presentato un’offerta per prelevare Lucas Vazquez dal Real Madrid. Il numero 17 blancos percepisce attualmente 2,5 milioni di euro netti a stagione. Il Diavolo sarebbe pronto ad offrirgli 4 milioni di euro per un quadriennale, dato che il giocatore è in scadenza a giugno.

Discorso a parte per Josip Ilicic. Come è noto da diversi mesi, il serbo è in rottura totale con mister Gasperini, e manca solo l’ufficialità al suo addio. I rossoneri sono stati i primi a contattare l’agente del calciatore, che avrebbe inoltre deciso di non rinnovare il contratto, in scadenza nel 2022, e trasferirsi per una cifra non superiore ai 6/7 milioni di euro.

