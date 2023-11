Milan, Leao non ce la fa per la Champions, quando torna e chi lo sostituirà

Ecco le possibili soluzioni per Pioli in vista della sfida cruciale contro i tedeschi. Per l'impegno in campionato contro i Viola, assente anche lo squalificato Giroud.

21-11-2023 13:32

Emergenza in attacco per il Milan di Stefano Pioli. L’allenatore di Parma, in vista del trittico di partite che affronteranno i rossoneri tra campionato e Champions League, dovrà fare a meno dell’infortunato Leao. Gli esami del portoghese, uscito acciaccato dalla sfida del Via del Mare contro il Lecce, hanno riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro.

Nonostante il lavoro del classe ’99 e dello staff medico, i tempi di recupero si sono rivelati più lunghi del previsto decretando la sua assenza non solo nella gara contro i Viola, ma soprattutto nell’incontro cruciale in Champions contro il Borussia Dortmund. Inoltre, in campionato, Pioli dovrà rinunciare anche allo squalificato Giroud, assente per due giornate.

Il possibile attacco contro la Fiorentina

Il primo impegno del Milan in campionato dopo la pausa Nazionali sarà contro la Fiorentina. Sabato 25 novembre, i rossoneri ospiteranno a San Siro la squadra di Vincenzo Italiano, con calcio d’inizio previsto alle 20:45. Con le assenze di Leao e Giroud, Stefano Pioli potrebbe considerare l’opzione di schierare un tridente offensivo composto da Pulisc, rientrato dopo la contrattura alla coscia sinistra, e Okafor.

Al centro, invece, potrebbe essere concessa una chance a Jovic che, almeno finora, non ha ancora soddisfatto le aspettative. Non è da escludere la possibilità di vedere Chukwueze a destra, nel caso in cui si scelga di spostare Pulisc a sinistra. Salvo colpi di scena, queste stesse scelte potrebbero essere replicate anche nella sfida contro il Frosinone, in programma sabato 2 dicembre.

Stefano Pioli, inoltre, potrebbe tornare a giocare con il 4-2-3-1, dato il rientro di Loftus-Cheek. In questo modo, l’inglese potrebbe posizionarsi alle spalle della prima punta, con Pulisc a sinistra e Chukwueze a destra. Al posto di Giroud, sempre Okafor.

La sfida contro il Borussia Dortmund

L’incertezza maggiore e la crescente preoccupazione per il Milan riguardano inevitabilmente il prossimo incontro di Champions League contro il Borussia Dortmund. I rossoneri affronteranno i tedeschi martedì 28 novembre in una gara che si preannuncia cruciale per il passaggio alla fase successiva del torneo. In questa situazione, l’assenza di Leao avrà un impatto ancora più pesante, costringendo Stefano Pioli a schierare nuovamente le seconde linee. È probabile che l’allenatore rossonero opti ancora per Pulisic e Okafor, ma c’è la certezza di poter contare sull’apporto di Giroud.

Classifica gruppo F

Dortmund 7 punti

PSG 6 punti

Milan 5 punti

Newcastle 4 punti

Quando rientrerà Leao

Il Milan non vuole correre rischi forzando il rientro di Rafa Leao con la possibilità di perderlo per ulteriore tempo. Dunque, il portoghese potrebbe tornare a disposizione già dalla gara con il Frosinone, senza eslcudere la possibilità di rivederlo in gruppo direttamente per la sfida con l’Atalanta, in programma il 9 dicembre.

Il punto dall’infermeria

Sebbene il reparto offensivo stia presentando qualche defezione, Stefano Pioli può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. Oggi, martedì 21 novembre, riprenderanno gli allenamenti a Milanello dopo due giorni di riposo, anche in assenza di alcuni giocatori per via degli impegni con le rispettive Nazionali.

Il tecnico rossonero, oltre a poter contare sul ritorno di Pulisc e Loftus-Cheek, potrà fare affidamento anche su Calabria. Buone notizie anche per il recupero di Kjaer, che rispetto agli altri dovrà aspettare ancora un po’ prima di tornare in campo. Insomma, buone nuove almeno per difesa e mediana rossonere.