Milan: chi è Kelly, il gigante mancino che può arrivare a gennaio

Milan a caccia di un difensore dopo il lungo stop cui andrà incontro Kalulu: salgono le quotazione di Lloyd Kelly, 25enne colosso del Bournemouth

03-11-2023 11:31

Il grave infortunio occorso a Kalulu costringe il Milan a intervenire sul mercato per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Pioli. C’è un nome più di ogni altro che piace allo scouting rossonero: Lloyd Kelly, gigante e capitano del Bournemouth, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

Lloyd Kelly: un colosso inglese al servizio di Pioli?

Nato a Bristol nel 1998 e dopo essere cresciuto nella squadra della sua città, nel 2019 è stato acquistato per circa 15 milioni dal Bournemouth, di cui oggi è uno dei perni in Premier League. Alto 190 centimetri e di piede sinistro, gioca al centro della difesa, ma può coprire anche il ruolo di terzino sulla corsia mancina.

Duttile nonostante la stazza: sarebbe l’elemento perfetto per Pioli. Presenza fissa nelle selezioni giovanili dell’Inghilterra fino all’Under 21, Kelly ha il contratto in scadenza in estate, per cui a gennaio potrebbe essere acquistato dal Milan a prezzo di saldo.

Kelly, il suo carattere e un’infanzia difficile con i fratelli

Ha la testa sulle spalle, Lloyd. Chi lo conosce, lo definisce un ragazzo umile, coscienzioso e brillante. Temprato dagli ostacoli della vita e da un’infanzia molto complicata. Sì, perché dall’età di 6 anni era in affidamento con la sorella maggiore Mary e il fratello minore Marcus.

“Ci siamo trasferiti in tre case-famiglie in posti diversi nel corso degli anni – ha raccontato -. E presso ogni struttura siamo rimasti per tre o quattro anni al massimo. È stato bello poter stare insieme ma, allo stesso tempo, difficile. Adesso noi tre siamo solidi come una roccia e sono grato per quello che tutti hanno fatto per me e per noi. Non era scontato che fossero disposti ad accoglierci e ad aiutarci”.

Il Milan pronto a sferrare l’assalto, ma non manca la concorrenza

Moncada e Furlani non intendono farsi trovare impreparati alla riapertura del mercato a gennaio ed è per questo motivo che proveranno a intensificare i rapporti per incassare il sì del giocatore. Del resto, la concorrenza non manca. Perché Kelly, dopo 120 partite in Championship, ha già totalizzato 37 presenze in Premier League con le Cherries, indossando anche la fascia di capitano nell’ultimo match disputato contro il Burnley. Tottenham e Juventus sono alla finestra, pronte a fiondarsi sul calciatore. Il Milan, che segue anche Miranda, riuscirà a spuntarla?