Milan, chi è Sesko, il nuovo Haaland vero obiettivo estivo che piace al Diavolo

27-02-2024 10:45

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Milan ha bisogno di un centravanti: una frase che abbiamo letto e sentito più volte nel corso degli anni. Olivier Giroud e Luka Jovic stanno facendo piuttosto bene in realtà in stagione ma il francese ha 37 anni e il serbo è considerato soltanto una riserva. Ecco perché il Diavolo sta setacciando il mercato a caccia di un numero 9 all’altezza che garantisca presente e futuro. Il nome sarebbe già stato individuato in Benjamin Sesko, ventenne sloveno attualmente in forza all’RB Lipsia.

Non è Haaland ma il futuro è Sesko

Benjamin Sesko come Erling Braut Haaland? Calma con i paragoni. In comune i due hanno sicuramente la stazza fisica e la provenienza, dal momento che entrambi si sono formati in Austria tra le fila del Salisburgo. Poi però il norvegese è già diventato una stella di caratura mondiale mentre lo sloveno deve ancora costruire il proprio percorso sebbene sia considerato un predestinato. In Bundesliga, il ventenne dell’RB Lipsia ha segnato 7 gol con numeri che sono ancora lontani dal giocatore al quale viene accostato.

Perché piace Sesko: fisico, tecnica e costo abbordabile

La valutazione che il club tedesco fa del suo attaccante è di 40 milioni di euro. Il Milan sa benissimo che se vorrà avere un centravanti degno del ruolo dovrà mettere mano al portafoglio. Difficile andare a pescare il jolly o emulare ciò che ha fatto l’Inter con Marcus Thuram andando a spulciare tra gli svincolati. Sesko piace alla dirigenza rossonera perché al fisico abbina anche la tecnica e soprattutto non è ancora esploso, non gioca ancora con continuità e per questo motivo è da considerare un profilo abbordabile.

Le alternative allo sloveno: ci sono dei vecchi pallini rossoneri

Naturalmente lo sloveno non è l’unico candidato possibile sebbene in questo momento sia da considerare il primo della lista. In Italia tra i papabili abbiamo anche Joshua Zirkzee, destinato inevitabilmente a lasciare Bologna dopo la strepitosa stagione che sta vivendo. Dopodiché ci sono gli altri nomi, già in passato accostati al Diavolo, come quelli di Jonathan David e Seirhou Guirassy. Quest’ultimo avrebbe pure una clausola rescissoria che consentirebbe un buon risparmio mentre il canadese ha il vantaggio del contratto in scadenza nel 2025. C’è ancora qualche mese di tempo per affondare il colpo decisivo ma bisogna fare in fretta.