Milan, lite furibonda in diretta tv tra Cesari e Ordine sul rigore dato da Orsato

A Pressing su Italia1 violento botta e risposta tra l'ex arbitro genovese e la prima firma de Il Giornale sul contestato episodio decisivo di San Siro

26-02-2024 09:42

Ha fatto discutere non solo in campo il rigore concesso dall’arbitro Orsato all’Atalanta ieri a San Siro, dopo la segnalazione del Var Irrati. Il contatto tra Giroud e Holm era stato ritenuto in un primo momento regolare dal fischietto di Schio, poi – dopo aver rivisto le immagini al replay per appena tre secondi – Orsato ha cambiato idea concedendo il penalty agli orobici. Nel post-partita furiosa la reazione di Pioli ma c’è stata un’appendice polemica anche in tv a Pressing, su Italia1.

Per Cesari giusto concedere il rigore all’Atalanta

Alla moviola Graziano Cesari fa rivedere le immagini al rallentatore, si sofferma anche sui secondi impiegati da Orsato nel rivedere l’azione al Var e fa capire di essere d’accordo con l’arbitro ma subito dopo la moviola, succede il finimondo con Franco Ordine che ha voluto dire la sua.

Orsato per Franco Ordine era fuori sintonia

Questo il botta e risposta accesissimo andato in onda. Dopo aver visto le immagini di Milan-Atalanta prende la parola Franco Ordine, uno degli ospiti in studio, e dice: “Orsato era completamente fuori sintonia, mai visto fargli errori clamorosi così, il giallo a Leao inventato, il giallo non dato al difensore dell’Atalanta dopo 2-3 interventi fallosi su Leao, il giallo a Pioli che gli ha detto anche “non parlavo con te” e aggiungo: se non viene chiamato dal Var quel rigore non lo dà neanche sotto tortura”.

Interviene come un leone Graziano Cesari che inizia a urlare: “Ma che dite? avete la memoria corta, guardate il derby di Roma, il rigore non dato alla Lazio per quel calcetto che non aveva visto, richiamato al Var concede il rigore, questa è dietrologia e basta, non mi piace questa cosa, non va bene, fate cattiva informazione, non potete dire che Orsato non dà mai questo rigore”.

Cesari non chiede scusa a Franco Ordine

Ordine prova a intervenire: “Graziano devi chiedermi scusa”. Cesari replica: “Non chiedo scusa a nessuno”. Ordine insiste: “Devi chiedermi scusa, ho detto un’altra cosa, ho detto che senza il Var non avrebbe dato rigore ma Graziano Cesari mi deve chiedere scusa, ho detto che quel rigore Orsato non l’avrebbe dato, compreso quello di Roma”. Cesari incalza: “Questo lo hai aggiunto dopo perché ti ho fatto vedere le immagini che tu non ricordavi, Orsato arbitra con il regolamento in tasca”.

Franco Ordine perde la pazienza in diretta televisiva a Pressing

Ordine perde la pazienza: “Se insisti diventa molto grave, io ho detto senza il Var Orsato nella sua carriera quel rigore non lo dà neanche sotto tortura”. Cesari non molla: “Ma se io ti ho fatto vedere le immagini di Lazio-Roma…”. Ordine urla: “Ho detto senza il Var, non capisci l’italiano?”. Poi torna la calma in studio ma gli animi restano tesi.