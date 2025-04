SONDAGGIO - Milan all'assurdo, chi prenderà il posto di Sergio Conceicao con l'arrivo di Paratici?

I nomi possibili e probabili successori del tecnico portoghese, allenatore ritenuto ormai in uscita anche dopo la semifinale di andata di Coppa Italia

Quando il nome di Cesc Fabregas ha preso quota, è emersa la netta incongruenza che ne sarebbe scaturita visto e considerato ruolo e posizione dell’allenatore del Como nella proprietà del club e come una simile situazione non fosse compatibile, sulla carta, con la panchina del Milan. Insomma, rimane evidente il problema della panchina rossonera, di chi può prendere il posto di Sergio Conceicao, chiamato al ruolo di traghettatore di una squadra in evidente difficoltà. Forse nel momento più cupo della sua storia recente.

Chi prenderà il posto di Conceicao al Milan?

Quel che pare sicuro è che non rimarrà anche la prossima stagione. Sergio Conceicao, indimenticabile come giocatore forse meno da tecnico, sarebbe in procinto di abbandonare Milano per altri club mentre Furlan, Ibra e gli altri dirigenti che potrebbero intervenire, Fabio Paratici ad esempio, dovrebbero trovare la giusta soluzione.

Ma chi può subentrare a Conceicao a fine stagione, e magari senza alcuna competizione europea e qualche inconveniente di troppo?

I nomi del post Conceicao

I nomi papabili, a questo punto, si riducono a pochi salvo sorprese: messo via Fabregas, che rimane una sorta di remota eventualità, restano: Antonio Conte, il sogno abbinato a Paratici, Max Allegri, per un bis garantito, e la sorpresa Riccardo De Zerbi più se dovesse saltare anche il buon Stefano Pioli.

Chi la spunterà, tra questi e altri possibili alternative, è da capire.