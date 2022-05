20-05-2022 10:23

C’è un ribaltone temuto e allontanato con mille amuleti, quello in classifica e nella lotta Scudetto con l’Inter, proprio all’ultima giornata, a un passo dal traguardo del tricolore. E ce n’è un altro che, invece, scatena entusiasmi.

Si tratta del ribaltone nella corsa all’acquisizione del Milan, l’altra partita importante giocata in questi giorni dai rossoneri. Una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del club, proprio come quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo che vale il 19esimo Scudetto.

Trattativa cessione Milan, sprint a due tra Redbird e Investcorp

Ci sono infatti degli aggiornamenti non di poco conto sulla corsa a due nella trattativa per la vendita del Milan, che vede protagonisti Redbird, gruppo statunitense, e Investcorp, fondo d’investimenti del Bahrain. Le due società si stanno fronteggiando per l’acquisizione del pacchetto di maggioranza del Milan da Elliott. Se fino a pochi giorni fa Investcorp sembrava ancora in vantaggio, adesso la situazione è cambiata. Un sorpasso all’ultima curva che, a differenza di quello in campionato, non spaventa i tifosi del Diavolo. Anzi.

Vendita del Milan: Redbird in vantaggio per il Sole 24 Ore

Scrive il Sole 24 Ore in un articolo firmato da Carlo Festa: “Il Milan è vicino al cambio di proprietà, ma con una svolta clamorosa. Secondo indiscrezioni, in base a quanto risulta al Sole 24 Ore, nelle ultime ore il gruppo statunitense Redbird avrebbe fatto ulteriori passi avanti nella sua offerta e avrebbe quasi trovato un accordo con Elliott sulla base di una valutazione di 1,3 miliardi che potrebbe oscillare verso l’alto negli anni successivi (fino a 1,8 miliardi) grazie a una serie di meccanismi. Dal fondo Elliott arriva un no comment“.

Milan a Redbird: tifosi rossoneri ancora più scatenati sui social

Il cambio di scenario sulla trattativa che vede il Milan in vendita spiazza un po’ i tifosi sui social, ma non li spaventa. Zapata97 sembra molto informato: “Di fatto Investcorp vorrebbe mettere 400ml a debito sulla società, che vuol dire zavorrarla. Quindi per noi meglio cash. Nessuno dei 2 farà lo sceicco, Elliot può aspettare“.

Eltecatito invece è dubbioso sullo scoop: “Uno che dava per fatto Investcorp un mese fa…“. Antonio preferirebbe il fondo del Bahrain: “Onestamente credo che gli arabi economicamente sarebbero stati più forti e magari come gesto di concorrenza agli altri arabi (PSG ecc) avrebbero speso qualcosina in più…”. Ma non sono pochi quelli che scrivono: “Scusate, possiamo eventualmente parlarne da lunedì?”.

