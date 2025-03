Milan, Conceicao prepara la rivoluzione contro il Lecce: non solo Theo e Leao, anche Gimenez rischia il posto

Il tecnico del Milan sembra propenso a rivoluzionare l'undici titolare rossonero - con tanto di esclusioni eccellenti - in vista del Lecce per provare a uscire dalla crisi

In vista della sfida contro il Lecce di sabato 8 marzo valida per la 28esima giornata di Serie A, Sergio Conceicao starebbe pensando di attuare una rivoluzione nell’undici titolare per provare a uscire dalla crisi che ha travolto i rossoneri nell’ultimo periodo. Oltre agli assenti forzati Maignan e Pavlovic, il tecnico portoghese potrebbe rinunciare anche a Theo Hernandez e Rafael Leao, oltre al nuovo arrivo Santiago Gimenez, al quale potrebbe essere preferito Tammy Abraham.

Milan, contro il Lecce per uscire dalla crisi

Non è un periodo semplice questo per il Milan, che nelle ultime due settimane ha visto colare a picco la propria stagione venendo prima eliminato dal Feyenoord in Champions League e poi subendo tre sconfitte consecutive in Serie A contro Torino, Bologna e Lazio che l’hanno fatto sprofondare al nono posto in classifica, a ben undici lunghezze dalla zona Champions che ormai appare come un miraggio.

Per questo la sfida contro il Lecce in programma sabato 8 marzo alle 18:00 è diventata una sfida cruciale per uscire dalla crisi e provare a rialzare le sorti di una stagione che appare ormai compromessa, con la sola Coppa Italia come unico obiettivo alla portata.

I big a rischio

Per uscire dalla crisi Sergio Conceicao sembra intenzionato ad apportare una rivoluzione nell’undici titolare, rinunciando anche ad alcuni giocatori prima considerati come dei punti fermi. Oltre agli squalificati Maignan e Pavlovic, il tecnico portoghese starebbe pensando di relegare in panchina Theo Hernandez e Rafael Leao – spesso nel mirino delle critiche in questa stagione -, oltre a Youssouf Fofana e Yunus Musah, che era sempre stato impiegato.

Se le possibili esclusioni di Theo e Leao erano già state preventivate, quelle dei due mediani – in contemporanea – sorprendono maggiormente. Ma a stupire ancor di più è soprattutto la possibile decisione di mandare in panchina anche il nuovo arrivato Santiago Gimenez, che dopo un’ottima partenza contraddistinta da due reti nelle prime due partite è rimasto a secco nelle seguenti tre, dove sono appunto arrivate altrettante sconfitte per il Milan.

La formazione provata per il Lecce

A conferma di queste possibili esclusioni ci sarebbe la formazione inedita provata in allenamento da Conceicao – il cui futuro in rossonero è tutt’altro che saldo – svelata da Sky Sport. Il tecnico portoghese avrebbe infatti provato Sportiello in porta, Walker a destra e Bartesaghi a sinistra al posto di Theo, con Gabbia e Thiaw centrali. In mediana invece sono stati testati il nuovo acquisto Warren Bondo e Reijnders dietro a Pulisic trequartista e a Jimenez e Sottil esterni, che hanno supportato Abraham, terminale di riferimento provato in allenamento: Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Bartesaghi; Bondo, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Sottil; Abraham.

Ora non ci rimane che attendere sabato per scoprire se queste saranno effettivamente le scelte di Conceicao, che appare comunque chiaro come voglia mandare un messaggio ai giocatori, soprattutto da quelli da cui ci si attende di più e che spesso e volentieri sono stati protagonisti in negativo in questa stagione.