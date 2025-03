Milan, Theo e Leao fuori già a Lecce? Il francese è sul mercato, il portoghese può finire da Pioli e Ronaldo

La prossima rivoluzione del Milan tocca anche i big dello spogliatoio: per Theo niente rinnovo e cessione in vista, mentre Leao potrebbe volare in Arabia Saudita all'Al Nassr.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’ennesima rivoluzione che il Milan prepara per l’estate partirà dalle fondamenta. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, in bilico due senatori dello spogliatoio: i sempre più contestati Theo e Leao, che rischiano di finire (di nuovo) in panchina già a partire dalla prossima sfida contro il Lecce.

Milan, Conceicao e la decisione su Theo e Leao

Ed ecco che torna il bastone. Conceicao abbandona la carota e si allinea al connazionale Fonseca: per Theo Hernandez e Rafa Leao si va verso l’esclusione dall’undici titolare. I tre ko di fila in campionato, che fanno seguito all’eliminazione dalla Champions per mano del Feyenoord, obbligano il tecnico – pure lui appeso a un filo – a dare uno scossone all’ambiente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sono soprattutto i leader ad aver tradito il Milan. E il feeling con il popolo rossonero è ormai ridotto ai minimi termini, come certificato dai fischi a Theo e dal battibeccato avuto da Leao con alcuni spettatori del primo anello arancione di San Siro nel corso dell’ultima partita persa con la Lazio. Visto che a Lecce sbagliare non è più contemplato, il tecnico è pronto alla svolta. E come Fonseca potrebbe far accomodare i due in panchina.

Theo, niente rinnovo: la partenza è inevitabile

La parabola discendente di Theo Hernandez ha lasciato sorpresi tutti a Milanello. Fino alla scorsa stagione, infatti, era considerato tra i terzini sinistri più forti al mondo. Devastante. Imprendibile quando sfrecciava a tutto gas palla al piede sulla corsia mancini. Ma oggi è la controfigura del campione che era diventato idolo di San Siro.

A compromettere definitivamente il rapporto con la piazza l’espulsione col Feyenoord nel ritorno di playoff di Champions, una gara cruciale per il Diavolo, la più importante della stagione. A questo punto, l’addio è inevitabile. Il club rossonero, infatti, sembra intenzionato a interrompere ogni discorso per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, anche per via delle richieste del calciatore. Senza il quarto posto, dunque, Theo potrebbe contribuire a finanziare il mercato estivo, dal momento che le offerte di certo non gli mancano. L’erede è già stato individuato: il belga De Cuyper.

Leao può tornare da Pioli e giocare con Ronaldo

Potrebbe esserci l’Arabia Saudita nel futuro di Leao. Colpi da fuoriclasse, ma anche tanta discontinuità: Rafa è l’esempio perfetto del ‘potrei ma non voglio’. Di recente Ibrahimovic l’ha difeso a spada tratta, ma ciò non significa che resterà ancora nel capoluogo lombardo.

Anzi, il 10 sembra destinato all’addio. A differenza di Theo, però, mancano le pretendenti. Sul portoghese c’è solo l’Al-Nassr di Stefano Pioli, che punta a un attacco tutto in salsa portoghese con Cristiano Ronaldo.