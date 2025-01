Milan, Conceicao toglie Leao e Theo dopo 45' col Parma: web scatenato

Sull'1-1, con i rossoneri in evidente difficoltà, il tecnico fa fuori i due senatori che si stavano rendendo protagonisti di una gara imbarazzante

Si palesa l’ombra di Fonseca su San Siro. Si ricorderà il pugno duro usato dall’ex tecnico del Milan nei confronti di Leao e Theo, lasciati spesso in panchina e con i quali aveva tentato – quasi sempre senza risultato – di alternare bastone e carota. Ebbene anche Conceicao sta ripercorrendo le stesse orme. Il tecnico portoghese dopo l’intervallo della gara col Parma, sull’1-1, ha lasciato negli spogliatoi sia l’attaccante che l’esterno per inserire un giovane come Bartesaghi e Bennacer.

La mossa a sorpresa di Conceicao

Visibilmente irritato per un primo tempo assai deludente, con il pari raggiunto solo su rigore da Pasalic dopo l’iniziale vantaggio emiliano firmato Cancellieri, l’allenatore ha cambiato i due senatori (ed all’11’ ha tolto anche Morata e Fofana) per dare una scossa a tutti.

Tifosi furiosi sul web

Fioccano le reazioni durante la gara: “Dietro imbarazzanti, davanti lasciamo perdere, a centrocampo morti… quest’anno il nono/decimo posto non ce lo toglie nessuno” e poi: “Sempre la solita solfa, nemmeno ci si incavola più, rassegnati in balia di una squadra di giocatorini svogliati e senza carattere” e anche: “Bisogna avere il coraggio di dirlo: abbiamo una rosa da Coppa d’Africa, il QI calcistico quello è.” e ancora: “Anche sta cosa che Leao piuttosto che continuare l’azione si lascia andare a terra e rimane fermo è imbarazzante. Ti hanno dato il rigore? Bene, se non te lo danno continui l’azione”.

C’è chi scrive: “Sempre a pensare che abbiamo un problema con i terzini destri quando prendiamo gol a sinistra da anni perché #theo è un cancello aperto. Avanti così” e poi: “Abbiamo capito che l’unica gioia rossonera della giornata è stato Sinner” e ancora: “Con un centravanti anche solo normale saremmo in vantaggio di almeno due gol. Purtroppo abbiamo gente che la porta non la sente più manco con amplifon. Questo è !”.

“Theo se non hai voglia di giocare, c’è la panchina. Capitano a tutti momenti no. Bisogna anche essere onesti ad ammettere di non avere testa e/o gambe. La superficialità con la maglia rossonera non è contemplata” e anche: “Theo sembra al di là del “giocare male”: sta raggiungendo i livelli di Ronaldo Fenomeno nella finale dei Mondiali di Parigi, sembra un ectoplasma in campo” e infine: “Theo e Leao fuori scelte forti ma non illogiche, anzi! Provate voi a voler vincere una partita con un cadavere ambulante e un ameba in campo”