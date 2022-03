Milan, conferme per due obiettivi: e non si molla la pista Scamacca

19-03-2022 12:43

I rossoneri del Milan affronteranno questa sera alla Sardegna Arena il Cagliari di Mazzarri per consolidare il primo posto in classifica davanti a Inter e Napoli. Maldini e Massara stanno comunque continuando a sondare il mercato in entrata, con molti obiettivi sui quali si stanno prendendo informazioni. Dalla Francia, poi, arrivano conferme sul prossimo grande obiettivo in attacco e a centrocampo.

Milan, fissato l’incontro col Sassuolo per Scamacca

È il grande sogno per l’attacco dell’Inter, ma anche il Milan ci prova per Gianluca Scamacca, punta centrale del Sassuolo che per movenze ha ricordato a qualcuno il primissimo Zlatan Ibrahimovic.

I nerazzurri sono in vantaggio dato che si sono mossi prima, ma il Milan non ha nessuna intenzione di mollare senza combattere. Dopo la pausa per i playoff mondiali, riporta la Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara hanno già preso appuntamento col Sassuolo per discutere il trasferimento della punta.

Il prezzo rischia di essere elevato, ma Pioli necessita di un centravanti giovane, che conosca la Serie A e soprattutto fisicamente integro.

Milan, dalla Francia arrivano conferme per due grandi obiettivi

Se Scamacca è il sogno proibito, molto più concreti sono due giocatori che si stanno avvicinando a grandi falcate verso Milanello. Il primo è l’attaccante del Liverpool Divock Origi, in scadenza coi Reds e destinato a lasciare Anfield nonostante la stima di Klopp. Troppo folta la concorrenza in attacco, meglio cambiare aria e giocarsi le proprie carte altrove.

Come scrivono sia Todofichajes.com che la Gazzetta dello Sport, l’intesa si troverà su un pluriennale da quattro milioni a stagione. Pochi giorni fa inoltre sarebbe andato in scena un incontro per delineare tutti i dettagli dell’operazione.

L‘Equipe invece spinge sempre di più il mediano classe 1997 Renato Sanches verso Milanello. Grande obiettivo per il centrocampo data l’ormai certa partenza di Kessie, Sanches ha esperienza internazionale, tecnica ed è ancora molto giovane.

Inoltre, sempre dalla Francia parlano di prossimo ridimensionamento del Lille a causa dell’uscita dalla Champions, che dunque non potrà neanche tirare troppo sul prezzo.

Milan, in bilico il riscatto di Junior Messias

Sfumato l’obiettivo Rudiger, che andrà alla Juventus, il Milan ora sta ragionando sul riscatto dell’ex Crotone Messias, protagonista di una stagione altalenante con la maglia rossonera. Alcune buone prestazioni sono state intervallate da momenti di buio che stanno mettendo in difficoltà la dirigenza.

Maldini vorrebbe confermarlo, ma l’ultima parola spetta alla società, sempre attentissima a dove investe i propri denari. Sono già 2,6 i milioni investiti dal Diavolo per il prestito, più 5,4 e bonus per il riscatto.

OMNISPORT