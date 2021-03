Milan, contro il Manchester Pioli va alla ricerca di certezze

Il punto di partenza del Milan di Stefano Pioli deve essere la vittoria per 2 a 0, allo Stadio Bentegodi, contro il Verona. Il tecnico è, però, davvero in emergenza e non avrà a disposizione diverse pedine utili, da Ibra passando per Mandzukic, Calhanoglu, Bennacer fino ad Hernandez e Rebic.

Pioli, cosa da non sottovalutare, dovrà farne a meno nella sfida di domani di Europa League alle 18.55 contro il Manchester United per la gara di andata degli ottavi della competizione.

Lo United, secondo in classifica dietro al City è reduce da una vittoria contro la prima di classe, appunto il City per 2 a 0, ecco perché i rossoneri dovranno cercare di offrire una prestazione solida.

“Mi ha molto impressionato, lo United – ha detto il tecnico sul match – ha vinto meritatamente contro una squadra fantastica che non perdeva da 20-21 partite. Abbiamo studiato quella partita”.

E sui suoi ragazzi: “Negli ultimi giorni abbiamo fatto bene e questo ci deve dare ancora più forza e certezze. Quando siamo applicati, determinati e intensi, giochiamo con grande qualità. Ci siamo preparati per mettere in campo le stesse cose a Manchester. Se gradirei un pareggio? Sono partite da giocare al massimo, con grande convinzione, un risultato positivo ci darebbe ancora più slancio e forza per il ritorno”.

Quando gli si chiede se si possa vedere un Milan simile a quello che battè gli inglesi nel 2007, risponde:

Stiamo lavorando per tornare a vincere. Maldini, qualche tempo fa, ha detto cose giuste: servono un paio di anni di presenza fissa in Champions per crescere e pensare di competere a certi livelli e vincere trofei. C’è ancora tanta strada da fare che dobbiamo affrontare con questa convinzione e questo entusiasmo.

E poi conclude: “Abbiamo una scelta da fare: o farci travolgere dalle onde negative o cavalcare quelle positive. E abbiamo scelto di cavalcarla, poi sarà la squadra a mettere in campo una bella prestazione contro un avversario difficile”.

OMNISPORT | 10-03-2021 15:47