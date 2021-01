Milan da sogno: i tifosi esaltano il loro totem

Il Milan non ha nessuna intenzione di mollare la testa della classifica. La squadra di Stefano Pioli, forse meno brillante che in altre circostanze, si impone anche in casa del Cagliari e rimane saldamente in testa alla classifica. I rossoneri si aggiudicano anche il titolo di Campioni d’Inverno con un turno d’anticipo rispetto alla fine del girone d’andata.

Eroe Ibra

I tifosi esaltano la prova di uno straordinario Zlatan Ibrahimovic, anche questa sera a segno e soprattutto anche questa sera determinante per le sorti dei rossoneri. La sua mancanza si è sentita, e con l’arrivo di Mandzukic, i tifosi si sentono più al sicuro: “Ibra ha segnato gli stessi gol di Lukaku e non giocava da novembre”, scrive Luigi. E i colpi dello svedese fanno sempre saltare dalla sedia: “Il passaggio di Ibra al volo con colpo da taekwondo è stato un capolavoro, arte su campo da calcio”.

Il solito rigore

I tifosi milanisti esultano per il gol di Ibrahimovic che torna a “timbrare il cartellino”, i tifosi delle altre squadre protestano però per il rigore fischiato a favore del Milan. Massimo pubblica una foto dello svedese sul dischetto con la didascalia: “Calcio di inizio per il Milan, come ogni sette giorni”. Anche Peppe la vede allo stesso modo: “Tra poco il rigore glielo fischiano negli spogliatoi”. Ma Simone rimanda l’ironia al mittente: “Che dolore non riuscire a gioire nemmeno dopo una vittoria come ieri ma stare a lamentarsi su un rigore palese”.

Ma i tifosi del Milan non ci stanno e replicano come fa Daniele: “Chi conta i rigori per il Milan (tra l’altro netti a parte uno con la Roma), tenesse conto anche di tutti i legni presi ogni partita e di tutte le ammonizioni pilotate al diffidato di turno per far scattare scientifiche squalifiche”. Pensiero simile anche quello di Antonio: “Quando li davano alla Roma ogni giornata non c’era nessun caso. A noi tutti netti ed escono i pagliacci dal circo”.

Tifosi divisi su Hauge

Fa discutere la prestazione sulla fascia sinistra di Hauge. Il giovane calciatore norvegese ha fatto benissimo nella prima fase di stagione e ora sembra un po’ in difficoltà sotto il profilo fisico: “Sarebbe ingiusto muovere critiche alla squadra, viste le numerose assenze. Rilevo però che la catena di sinistra, con Hauge e Dalot, è debole”. Ma ci sono anche molti tifosi che spiegano con i numeri questo calo: “Su Hauge – commenta Heisenberg – non vi entra in testa che in questo periodo sarebbe fermo perché ha già giocato il suo campionato. Non si ferma da quasi un anno”.

