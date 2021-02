Milan, Donnarumma parla del proprio futuro alla vigilia del derby

Vincere il derby e tornare in vetta alla classifica. È questo il regalo che Gigio Donnarumma vuole farsi e vuole fare ai tifosi del Milan in vista dei 22 anni da compiere mercoledì 25.

Il portierone rossonero toccherà proprio domenica le 200 presenze in Serie A, nonostante la giovanissima età, ma non ha mai disputato uno scontro diretto di questa importanza per un obiettivo come lo scudetto.

Non è quindi azzardato, né retorico, parlare del derby di domenica 21 come della partita più importante della carriera da predestinato del numero 99 rossonero, che ne ha parlato in una lunga intervista a ‘Sky Sport’, nella quale, tuttavia, Donnarumma ha ribadito che l’obiettivo stagionale è tornare in Champions. Il resto, si vedrà…

“Non so se è il Milan più forte da quando ci sono io, ma ora siamo più squadra, stiamo bene insieme, ci divertiamo e siamo un grande gruppo. Penso che questa sia la cosa fondamentale per puntare in alto. È un Milan che può lottare, che non si deve accontentare. Il nostro obiettivo è la Champions, però i calcoli li faremo alla fine”.

“È una bella emozione, era da tempo che non si viveva un derby con questa classifica – ha proseguito – Siamo consapevoli che dovremo fare una grande partita per portare a casa un risultato positivo. Se chiudo gli occhi spero che la decida Ibrahimovic”.

Donnarumma ha poi individuato il momento di svolta dell’era Pioli: “Dopo il lockdown, dopo la gara con la Juve, abbiamo capito che potevamo svoltare e da lì è nato tutto. Con mister Pioli lavoriamo bene, stiamo bene in campo, lavoriamo tanto sulla fase difensiva che è stata uno degli aspetti principali in questo anno, adesso dobbiamo continuare a lavorare perché non abbiamo fatto ancora nulla, manca ancora tanto e speriamo di continuare a divertirci”.

Ciò di cui Donnarumma non può o non vuole ancora parlare è del proprio futuro. Come detto dall’agente Mino Raiola le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno procedono a fari spenti. Il diretto interessato non si sbilancia: “Sto vivendo il momento serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al Milan. Sono tranquillo, cerco di dare sempre il massimo e dare sempre una mano ai miei compagni, allenandomi al 100% e dando tutto per questa maglia“.

