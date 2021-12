Milan, dopo gioia Genova arriva la mazzata: i tifosi sono disperati

02-12-2021 10:48

Il Milan risorge in campionato. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra di Stefano Pioli dimostra di non essersi smarrita e conquista una vittoria pesante ma soprattutto molto bella sul campo del Genoa. Lo stesso Stefano Pioli a fine gara ha parlato di un match “quasi perfetto”, i rossoneri hanno dimostrato di essere ancora una volta di essere una serie candidata allo scudetto.

I rossoneri si avvicinano a un punto dal Napoli e puntano al sorpasso già nella prossima giornata. I partenopei stanno vivendo un momento di difficoltà dovuto agli infortuni con gli azzurri che hanno perso in un solo colpo tre giocatori fondamentali nello scacchiere di Spalletti. Ma come si dice in questi caso “Se Sparta piange, Atene non ride”. Dalla trasferta di Genova arriva anche una brutta notizia, relativa all’infortunio di Simon Kjaer.

Kjaer infortunato: la disperazione dei tifosi

Simon Kjaer, insieme a Zlatan Ibrahimovic, sono stati gli artefici della grande trasformazione del Milan nelle ultime stagioni. Il difensore danese, inserito anche nella Top 30 dei candidati per il Pallone d’Oro, è una risorsa inestimabile per il Milan. Le sue prestazioni e la sua leadership nel reparto arretrato hanno letteralmente trasformato la squadra. Ora però c’è preoccupazione per il suo infortunio. Già ieri sera la sua uscita dal campo aveva preoccupato, ora arrivano le immagini dopo le prime visite e le sensazioni non sono positive.

I tifosi del Milan sono davvero preoccupati per la situazione del danese che rischia di perdere molte partite in un momento in cui lo stesso Tomori sta affrontando degli acciacchi: “E’ davvero una brutta immagine quel ginocchio fasciato, speriamo di recuperarlo verso gennaio ma ho i miei dubbi”. Anche Tuco prova a fare una previsione: “Quindi collaterale a pezzi. Ci vediamo nel 2022. Ora serve un altro difensore però. Bremer o qualcuno dal campionato francese”. E ancora: “Si è tritato il ginocchio con una scivolata a vuoto. Non ho parole”, “Anche l’espressione del volto non mi sembra di uno che ha ricevuto buone notizie”.

