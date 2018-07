Milan, è giallo Bonucci. A rischio Fassone e Mirabelli

Leonardo Bonucci sta valutando l'addio al Milan. Il retroscena è raccontato dalla Gazzetta dello Sport: l'ex difensore della Juventus, incontestato nuovo leader dello spogliatoio rossonero, avrebbe iniziato a considerare una via d'uscita. Il Diavolo per fare mercato deve prima cedere, e il giocatore sarebbe pronto a una possibile partenza, sebbene non fosse lo scenario primario che aveva in mente.

Bonucci vuole tornare a giocare in Europa ed è tentato dal Paris Saint Germain dell'amico Gigi Buffon, che gli darebbe la possibilità di riassaporare la Champions League e di avere un ingaggio ricco almeno quanto quello che percepisce in rossonero.

Sempre secondo la Rosea, il Milan accontenterebbe Bonucci solo se fosse lui a esprimere il desiderio di trasferirsi, e finora il giocatore non si sarebbe fatto avanti. Inoltre, nell'eventualità di una trattativa, il Diavolo accetterebbe solo una cifra importante, che giustifichi una plusvalenza, di certo nessun bonifico inferiore a quello che il Milan aveva spedito sui conti correnti della Juventus (42 milioni di euro).

Nessuna frattura, ma certo a dodici mesi dal suo trionfale arrivo in rossonero (esattamente un anno fa) il rapporto tra le due parti si è fatto decisamente più freddo.

Intanto arrivano nuove indiscrezioni in vista del nuovo corso rossonero a guida Elliott. Si sussurra di un possibile ritorno di Leonardo (il brasiliano) nella dirigenza del Milan. Fassone e Mirabelli verso l'addio: secondo la Gazzetta l'ex fantasista rossonero è in corsa per il ruolo di direttore generale. E il suo arrivo potrebbe preludere a quello di Paolo Maldini, con cui ha diviso lo spogliatoio dal ‘97 al 2001. L'ex bandiera potrebbe ricoprire il ruolo di direttore sportivo, per un Milan completamente rivoluzionato anche sul fronte dirigenziale.

SPORTAL.IT | 13-07-2018 09:20