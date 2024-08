Milan, fatta per Emerson: perché si chiama Royal, il retroscena della zia e la passione in comune con Leao

Ambizione, tatuaggi, rap: dalle favelas alla conquista del mondo. La storia del terzino pronto a rinforzare la squadra di Paulo Fonseca

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Siamo abituati ai nomi lunghi dei brasiliani. Anche quello del nuovo probabile acquisto del Milan non fa eccezione. A chi ci riferiamo? Ad Emerson Aparecido Leite de Souza Junior, meglio conosciuto come Emerson Royal e poi scopriremo perché. Il viaggio nel mondo del calcio del terzino con la passione per il rap parte da molto lontano, dalle favelas brasiliane dalle quali è uscito per inseguire il suo sogno. E ce l’ha fatta. Dopo un lungo girovagare nel suo destino potrebbe esserci l’Italia.

I tatuaggi e un cammino che parte da lontano

Altro che ornamento! I tatuaggi sono a volte una narrazione di se stessi. Così è per Emerson Royal che sul proprio corpo ha raffigurati due bimbi che si abbracciano su un campo di calcio e una scritta “Dalle favelas, verso il mondo”. A volte dimentichiamo che dietro a calciatori affermati ci siano storie talvolta complicate e una necessità di emergere che ti porta a fare sacrifici pur di riuscire. L’avventura del terzino brasiliano è partita da Ponte Preta e Atletico Mineiro, passando per il Betis e finendo al Tottenham. Con in mezzo una parentesi poco fortunata al Barcellona.

Il soprannome e il possibile feeling con Leao

Anche dietro al suo soprannome Royal c’è un aneddoto simpatico. L’appellativo, che poi gli è rimasto appiccicato addosso, glielo ha attribuito la zia perché da piccolo quando piangeva Emerson spalancava la bocca finendo per assomigliare alla mascotte della più famosa marca di gelatine brasiliane. Royal, appunto. Al Milan, il 25enne di San Paolo troverebbe un valido partner per provare a registrare qualche pezzo musicale: con Leao, infatti, condivide la passione per il rap. Chissà che non possa uscire qualcosa di carino anche extra-campo.

Il suo ruolo nel Milan: padrone della fascia destra

Ma sicuramente ai supporter rossoneri servirà vedere quello che di buono potrà dare dentro al rettangolo di gioco Emerson Royal. Il Milan ha necessità di un terzino destro titolare, anche alla luce del mancato rinnovo di Calabria. Il difensore del Tottenham ha le caratteristiche tecniche per interpretare bene il ruolo seguendo i desiderata di Fonseca. Con gli Spurs la trattativa è a buon punto: mancano un paio di milioncini ma la quadra con ogni probabilità verrà trovata. Un altro prezioso tassello per il Diavolo che verrà.