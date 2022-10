17-10-2022 12:04

Fino alla gara di ieri contro il Verona Stefano Pioli era stato accusato da una parte dei tifosi del Milan di non avere fiducia nei giocatori arrivati durante la campagna acquisti: escluso De Ketelaere, ieri assente per infortunio, nessuno dei giocatori acquistati dalla dirigenza rossonera nell’ultimo calciomercato è infatti riuscito ad affermarsi nella formazione titolare.

Il Milan si gode i nuovi acquisti

La gara del Bentegodi, da questo punto di vista, può rappresentare una svolta per la stagione del Milan. Senza De Ketelaere, Pioli ha infatti deciso di schierare titolare Yacine Adli nel ruolo di trequartista e poi, nel corso della gara, ha mandato in campo anche l’attaccante Divock Origi e il difensore Malick Thiaw, ottenendo risposte positive soprattutto da quest’ultimo.

Thiaw è stata anzi la vera rivelazione della gara: entrato al posto di Leao all’83’, subito dopo il gol partita di Tonali, il giovane centrale tedesco s’è subito calato nel concitato ritmo della partita, effettuando ben due provvidenziali salvataggi sulla linea di porta.

Anche Origi ha giocato una buona gara, impegnando il portiere del Verona Montipò e costringendo all’ammonizione Magnani. Più in ombra Adli, che però aveva il compito più difficile, quello di fare gioco partendo da titolare contro un Verona molto aggressivo in difesa.

Thiaw nuovo idolo dei tifosi del Milan

Nel complesso, i tre volti nuovi sono stati abbondantemente promossi dai tifosi del Milan che ora sperano di vederli più spesso in campo. “Quelle stoppate ci hanno portato i tre punti, grande inizio Thiaw!”, il commento entusiasta di ACMIndo su Twitter. “Un milanista vero come Tonali segna il gol partita, ma una menzione va fatta per i cambi di Pioli (perfetti) e l’esordio di Thiaw (fondamentale)”, aggiunge Messia. “Che bella scoperta questo Thiaw, promette davvero bene. E mi è piaciuto anche Origi”, il parere di MilanPost.

Edfuturist avanza un’analisi tecnica: “Thiaw è quel difensore che porta centimetri in una difesa che soffre la fisicità. Con la defezione di Calabria ed un Gabbia che non può giocarle tutte, Malick tornerà utilissimo”. “Lo avevo osservato a lungo. Thiaw ha grandi mezzi”, scrive Ibra Mentality.

I tifosi del Milan aspettano Origi e Adli

“Appena Origi entrerà in condizione sarà un giocatore fondamentale e ne giocherà molte da titolare. Giroud sta tirando la carretta da tempo”, commenta Alan, passando al centravanti belga. “In partite come quella di ieri bisogna dare riposo a Giroud, perché serve un attacco più dinamico. Speriamo che Origi continui a migliorare”, aggiunge Andrea.

Riccardo, infine, difende Adli: “Che mondo strano il Milan Twitter. Ci sono voluti 50 minuti per bollare come scarso Adli però ancora difendono De Ketelaere”.