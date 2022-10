Milan, per Pioli un risultato che ci voleva: ora ha una soluzione in più

16-10-2022 23:57

Terzo successo consecutivo in campionato per il Milan, che al Bentegodi è riuscito a superare con non poca sofferenza l’Hellas Verona grazie alla rete di Sandro Tonali a una decina di minuti dalla fine. Il centrocampista, che era stato decisivo anche nella trasferta di maggio in piena lotta scudetto, ha così regalato tre punti fondamentali a Stefano Pioli, terzo a -1 dall’Atalanta e a -3 dal Napoli capolista.

Un risultato che ci voleva

Non è stata una gara facile quella di Verona per il Milan, ma la vittoria era l’unico modo per continuare a lottare. Pioli ha commentato così il successo a Dazn: “Dentro questa partita c’erano tante motivazioni – le sue prime parole -, come la terza vittoria di fila in campionato che non ci era mai riuscita”.

“Poi c’era la voglia di migliorare il ruolino di marcia del 2022 e quella di sfruttare una settimana piena per recuperare – ha aggiunto Pioli -. Comunque ci aspettano sette partite in venti giorni, tra campionato e Champions League. Però è stata la vittoria giusta nel momento giusto, ci farà lavorare bene”.

Pioli fissa l’obiettivo

Il tecnico rossonero è orgoglioso dei suoi e non ha dubbi sull’obiettivo: “Mi piace quello che dicono i miei giocatori, se vogliamo pensare di rivincere il campionato bisogna fare tanti punti – così Pioli -. Nelle difficoltà la squadra ha lavorato bene e abbiamo importanti individualità come si è visto sul gol“.

Quindi, l’allenatore si è concentrato sui singoli: “Origi mi è piaciuto, sta bene. Si è liberato dell’infortunio e ha sfiorato il gol. È un giocatore di forza e qualità. Adesso ho due centravanti da poter alternare, anche con Rebic – ha precisato Pioli -. Spero poi di recuperare presto anche Maignan, Messias e De Ketelaere“.

Vittoria che pesa per Tonali

Il giocatore decisivo, come cinque mesi fa al Bentegodi, è stato Tonali che ha commentato così il risultato a Dazn: “Pesa tanto e lo sappiamo dalla stagione scorsa, questa vittoria ha un valore importante – le sue parole -. Volevamo fare bene in trasferta, siamo felici che riusciamo a vincere anche le partite no”.

Tonali ha un certo feeling con il Verona, dati i tre gol nelle ultime due trasferte: “A maggio era diverso perché eravamo nel rush scudetto però l’importanza di questa vittoria non è molto differente”. Con un giocatore così, i rossoneri vogliono di sicuro provare a confermarsi campioni d’Italia.