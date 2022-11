13-11-2022 20:03

All’ultimo respiro, dopo una prova tutt’altro che incoraggiante. Il Milan batte la Fiorentina 2-1 grazie a un autogol. Leao, Barak, poi Milenkovic che spinge nella sua porta un traversone di Vranckx. Partita dalle mille emozioni, che conferma come i rossoneri abbiano cuore e attributi e come la viola sia comunque in ripresa, dopo gli impacci di inizio stagione. Forse la squadra di Italiano avrebbe meritato di più. Il Milan, comunque, si prende i tre punti ancora una volta nel finale, confermandosi secondo a otto punti dal Napoli e tenendo soprattutto a distanza Inter e Juve.

Milan-Fiorentina, le pagelle dei rossoneri

Tatarusanu 6 – Salvato dal palo su Biraghi, tradito da una deviazione sul tiro di Barak. Reattivo sul tocco all’indietro di Kalulu.

Kalulu 5 – Più ombre che luci e rischia pure di commettere fallo su Biraghi in area. Spostato centrale, sfiora l'autogol.

Thiaw 5,5 – Non impeccabile sul gol di Barak, ma il pallone probabilmente sarebbe entrato comunque. ( Dest 6 – Spinge di più rispetto a Kalulu)

Tomori 7 – Riesce a sbrogliare di fisico ed esperienza un paio di situazioni critiche.

Theo Hernandez 7 – Cresce col passare dei minuti, provando a suonare la carica con le sue accelerazioni.

Bennacer 6 – Il pressing alto dei viola non gli consente di giocare troppi palloni in modo efficace.

Tonali 5,5 – Stessi problemi di Bennacer, in più ha la "colpa" di non sfruttare un comodo contropiede ( Rebic sv )

Diaz 6,5 – Dai suoi piedi partono quasi tutte le iniziative dei rossoneri nella prima fase di gara. Venuti gli nega un gol fatto. ( Origi 5,5 – Entra per dar peso all'attacco, non incide più di tanto)

Krunic 6 – Si vede più in fase di pressing che in impostazione ( Vranckx sv)

Leao 7 – Ci mette 90 secondi per sbloccare il risultato, pericolo costante per i difensori viola.

– Ci mette 90 secondi per sbloccare il risultato, pericolo costante per i difensori viola. Giroud 6 – Perfetta la sponda per il gol di Leao, poi sembra eclissarsi. Terracciano gli dice di no in avvio di ripresa.

Milan-Fiorentina, le pagelle dei viola

Terracciano 6 – Leao lo beffa in avvio, nega il gol a Giroud nel secondo tempo.

Dodo sv – Esce dopo pochi minuti per infortunio ( Venuti 6,5 – Propizia il gol di Barak e toglie dalla porta un pallonetto di Diaz)

Milenkovic 6 – Autentico baluardo, sulle palle alte e nell'uno contro uno. Che sfortuna nel finale.

Igor 6,5 – Dal 2′ in poi non una sbavatura: sempre attento e ordinato.

Biraghi 6,5 – Coglie un palo e per poco non si procura un rigore su Kalulu.

Amrabat 6,5 – Non solo sostanza, anche buona qualità nelle giocate in mediana.

Mandragora 6,5 – Tanti palloni recuperati a centrocampo, esce dopo il giallo rimediato nella ripresa ( Duncan 6 – Ordine e muscoli in mezzo al campo)

Ikone 6 – Deve vedersela con Theo, riesce a cavarsela discretamente.

Barak 7 – Gol a parte, un vero e proprio faro del gioco viola in fase offensiva ( Terzic sv)

Saponara 6 – Ci tiene a far bene contro la sua ex squadra, ci riesce solo in parte ( Kouamé sv)

– Ci tiene a far bene contro la sua ex squadra, ci riesce solo in parte ( Cabral 5,5 – Preferito a Jovic, lavora soprattutto per i compagni ma sotto porta non si vede mai (Jovic 6 – Più presente in area di rigore rispetto al brasiliano)

Milan-Fiorentina, le pagelle dei due allenatori

Pioli 6 – Il Milan è in evidente fase di involuzione, la sosta capita a fagiolo. Neppure il gol lampo di Leao riesce a spianare la strada ai suoi, che però vincono con il cuore.

Italiano 6,5 – Buona prova dei suoi sotto il profilo della personalità. A lungo i viola tengono il pallino del gioco, anche in situazione di parità.

Milan-Fiorentina, la pagella dell’arbitro

Arbitro Sozza 6 – Il fischietto della sezione di Seregno è uno degli arbitri più promettenti della nuova generazione e lo dimostra anche a San Siro in un match non particolarmente cattivo, ma che si fa via via più nervoso. Buona la gestione dei cartellini e dei vantaggi. Vede bene in occasione di un contatto sospetto in area rossonera, quando Kalulu tocca la gamba di Biraghi dopo aver allontanato un pallone, e anche su un successivo recupero di Tomori su Ikone. Si discuterà a lungo sul gol concesso nel finale al Milan: il Var non lo richiama al monitor per il contatto Rebic-Terracciano.

Milan-Fiorentina, le conclusioni

Dopo la pausa per i Mondiali, il prossimo 4 gennaio il Milan affronterà all’Arechi la Salernitana (ore 12.30) mentre la Fiorentina giocherà in casa contro il Monza (18.30).