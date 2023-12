Milan-Frosinone, Jovic a segno: Leao manda un messaggio social al giornalista Massimo Marianella

Rafael Leao si schiera in difesa dei suoi compagni di squadra e nel corso del match tra Milan e Frosinone manda un messaggio via social a Massimo Marianella che aveva criticato Jovic

02-12-2023 22:35

Rafael Leao sarà anche infortunato ma si schiera comunque accanto e in difesa dei suoi compagni di squadra. Il portoghese non può farlo sul rettangolo verde e allora decide di utilizzare i social per mandare i suoi messaggi ai tifosi e ai giornalisti come avvenuto nel corso di Milan-Frosinone.

Leao: il messaggio a Massimo Marianella

Basta un emoticon per far passare un messaggio e stavolta Rafael Leao ha scelto tempi e modi giusti di intervento. Nel corso del match tra Milan e Frosinone, l’attaccante portoghese ha deciso di citare un articolo in cui Marianella (giornalista Sky, ndr) parlava del suo compagno di squadra Luka Jovic e non in termini positivi. Una sola emoticon, uno smile rovesciato per attirare il popolo dei social ed esaltare i tifosi rossoneri.

Marianella: “Jovic in gol? Il Milan deve aspettare”

I calciatori sembrano non apprezzare particolarmente le critiche e Rafael Leao si prodiga in prima persona per farlo sapere anche se quelle stesse critiche non sono rivolte a lui ma a un compagno di squadra.

Il giornalista Massimo Marianella nel corso di un intervento a Sky Sport aveva parlato di Luka Jovic in termini non proprio lusinghieri: “Se il Milan si aspetta i gol da parte sua, corre il rischio di dover aspettare per un bel po’”.

Jovic a segno conto il Frosinone

La vendetta in campo di Jovic non si è fatta aspettare visto che il giocatore del Milan ha interrotto il suo digiuno sbloccando il match contro il Frosinone e segnando una rete importante per la squadra di Stefano Pioli. Gol per il giocatore serbo ed esultanza per Leao sui social con i tifosi che si scatenato: “Rafa io ti venero”, scrive un tifoso milanista. Anche Ben la pensa alla stesso modo: “Ecco cosa significa essere un uomo squadra”.

