Milan-Genoa, Leao: "Volevo crossare. Il rinnovo? E' molto presto"

14-01-2022 01:01

Queste le parole di Rafael Leao al termine della sfida di Coppa Italia tra Milan e Genoa vinta dai rossoneri per 3-1 col talento portoghese che ha segnato il gol del sorpasso con un colpo piuttosto fortunato: “Volevo crossare perché abbiamo un giocatore molto forte dentro l’area che è Giroud. Quando sono un contro uno provo a crossare e far segnare i miei compagni. Anche se in panchina o titolare cerco di dare il mio contributo alla squadra. Oggi sono felicissimo perché abbiamo vinto e ho fatto gol. Il rinnovo? “Non lo so, adesso sto bene. Il Milan è un grande club, sono molto felice. Vediamo, è molto presto”.

OMNISPORT