Un Milan in costante evoluzione che probabilmente dovrà passare da una fase all’altra della sua crescita. Un percorso importante quello fatto dalla società nel corso delle ultime stagioni, votato alla grande attenzione ai costi senza tralasciare però i risultati sul campo. A chiudere questa fase potrebbe esserci proprio l’addio di Ivan Gazidis, comunicato nella giornata di oggi.

Milan: Gazidis non rinnova e dice addio

A comunicare la notizia del mancato rinnovo con Ivan Gazidis è stato il club con un comunicato emesso nella giornata di oggi nel quale si legge: “AC Milan ha comunicato oggi che il contratto di Ivan Gazidis terminerà il 5 dicembre 2022. Gazidis è entrato in AC Milan come amministratore delegato a dicembre 2018 e ha guidato il club attraverso un periodo di crescita e modernizzazione, sia dentro al campo di gioco, sia per le altre attività legate al business”.

Milan: le parole d’addio di Ivan Gazidis

Nel corso degli ultimi 4 anni, Gazidis si è legato moltissimo ai colori rossoneri e per questo motivo insieme alla nota del club ha voluto salutare club, squadra e tifosi: “Lascerò il Milan dopo 4 anni meravigliosi e sfidanti. Devo moltissimo a questo club, alla sua gente, ai suoi tifosi e a questa città che sono convinto mi abbiano letteralmente salvato la vita. Se il Milan di oggi è in na posizione migliore rispetto a quando sono arrivato, è interamente dovuto al lavoro di tutte le persone che mi hanno circondato. Non ho dubbi che questi valori fondanti spingeranno il Milan verso nuovi traguardi”.

Milan, Furlani tra i possibili successosi

Il cambio di guardia avvenuto in società con l’avvento di Gerry Cardinale porta quindi un primo scossone dopo il closing. Dale stanze del club rossonero per il momento non filtrano notizie circa un possibile successori, ma negli ambienti milanesi si è fatto più volte il nome di Giorgio Furlani, già membro del CdA e manager molto legato ad Elliot. Nei mesi scorsi il suo nome è circolato con insistenza come possibile successore nel ruolo di Ceo. Una nuova organizzazione societaria in cui potrebbe giocare un ruolo importante anche Paolo Maldini, che già nella scorsa estate prima del complicato rinnovo, sperava di poter occupare un ruolo alla “Marotta”, cioè come responsabile dell’intera area tecnica rossonera.