Milan, i giocatori puntano all'extra bonus in caso di Scudetto

Il Milan, grazie alla sconfitta dell’Inter e al pareggio del Napoli, è ancora abbondantemente in corsa per provare a vincere lo Scudetto. Ci credono tutti, soprattutto i giocatori, pronti a chiedere un ulteriore premio alla società.

Scudetto, tutto invariato

Dopo la cocente delusione dovuta al pareggio sul campo della Salernitana, il Milan ha tirato un lungo sospiro di sollievo. L’Inter ha perso con il terribile Sassuolo mentre il Napoli non è andato oltre all’1-1 sul campo del Cagliari. Insomma, tutto invariato in testa alla classifica con le tre squadre che hanno le stesse possibilità di portarsi a casa il tricolore. In casa rossonera tutti credono di poter alzare il trofeo di Campioni d’Italia, a tal punto che, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbero pronti a chiedere un extra bonus in caso di vittoria dello Scudetto.

Milan, i senatori si fanno avanti

La sensazione è che, se dovessero arrivare risultati incoraggianti in campo (prossima sfida per il Milan contro l’Udinese), i senatori dello spogliatoio rossonero potrebbero andare a bussare nell’ufficio di Ivan Gazidis per chiedere un extra bonus legato allo Scudetto. Chiaramente, nei contratti in essere dei giocatori attualmente in rosa, è già previsto un bonus (in alcuni casi anche sostanzioso) nel caso in cui il Milan dovesse conquistare lo Scudetto ma l’indiscrezione parla di un extra bonus. Al momento non ci sono certezze a riguardo, anche perchè la corsa per lo Scudetto è appena entrata nel vivo e non ammette distrazioni di nessun tipo. Da ricordare che l’ultimo Scudetto vinto dal Milan risale alla stagione 2010/11 (con in campo, tra i rossoneri, un certo Zlatan Ibrahimovic).

Milan, le priorità di Pioli

Stefano Pioli non pare aver intenzione di lasciarsi distrarre da questioni extra sportive. Il tecnico del Milan è già concentrato sulla prossima sfida con l’Udinese, squadra ostica (ha appena fermato la Lazio). Dopo il mezzo passo falso a Salerno, il Diavolo è chiamato ad una pronta reazione per non dover, ancora una volta, sperare che le altre due concorrenti per lo Scudetto falliscano le proprie partite. Come lo scorso week-end, il Milan giocherà prime delle altre due rivali. L’Inter andrà a far visita al Genoa mentre il Napoli sarà di scena all’Olimpico contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Stefano Pioli vuole tornare a correre in campo. Ci sarà tempo e modo per pensare a premi extra. La priorità è fare di tutto per lottare per lo Scudetto fino all’ultimo, senza distrazioni.

