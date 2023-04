Milan, i tifosi esaltano la prova super di Brahim e Maignan, ma non mancano le recriminazioni

Il Milan si prende il primo atto dei quarti di Champions vincendo 1-0 a San Siro con il Napoli, ma sui social i tifosi rossoneri non mancano di palesare il proprio rammarico

12-04-2023 23:18

Il Milan esce con un successo di misura dal derby italiano di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli e si porta avanti nel conto dei due match. Sui social, i tifosi rossoneri esaltano la prestazione super di Brahim Diaz e Mike Maignan, ma nel finale, dopo il rosso ad Anguissa, non mancano di recriminare per il mancato secondo gol che avrebbe permesso di indirizzare maggiormente il discorso qualificazione.

Milan-Napoli, decide la rete di Bennacer

A decidere il match è una prodezza di Brahim Diaz. Dopo due grandi occasioni degli azzurri in avvio, al tramonto del primo tempo lo spagnolo di proprietà del Real Madrid lascia sul posto l’intero centrocampo azzurro e si invola in campo aperto, palla larga a destra per Leao e cross basso sul palo lontano su cui si fionda Bennacer, che non perdona con una botta che si infila sul primo palo dopo il tocco di Meret.

Gli azzurri restano in partita fino alla fine e, dopo la traversa di Kajer, nonostante la doppia ammonizione ad Anguissa, arrivano vicino al pareggio con la conclusione ravvicinata di Di Lorenzo neutralizzata da un super Maignan e con il colpo di testa di Olivera alto di poco. Al ritorno, la speranza di Spalletti è quella di recuperare Victor Osimhen, per un Napoli che resta in corsa, ma dovrà fare a meno di Anguissa e di Kim, diffidato e ammonito.

Milan, i tifosi applaudono Maignan e Brahim

Sul web, i supporter rossoneri esaltano la prova maiuscola di Maignan e Brahim Diaz. Il portierone francese compie almeno tre interventi salva-risultato e lo spagnolo decide il match con una giocata da capogiro. Sui social c’è chi scrive: “Maignan sposami io ti amo” e ancora: “Quando riprendete fiato rivedete la parata di Maignan perché è tra le sue top 5″, “Maignan è un fuoriclasse comunque“, “Mai visto uno come Mike Peterson Maignan”, “Senza Maignan stasera era una tragedia“.

Per il fantasista, invece, c’è chi scrive: “Mentre i professori qui su Twitter spiegavano le potenzialità dei panchinari Stefano Pioli da Parma catechizzava Brahim per farlo diventare un diamante puro, ancora un po’ grezzo, ma di gran valore…”, “Va detta una cosa importante che mai avrei pensato di dire: Brahim Diaz è a livelli altissimi in questo periodo” e ancora: “Questo risultato è 50% merito di Brahim Diaz e 50% merito di Mike Maignan. La parata su Di Lorenzo è da miglior portiere del Mondo”.

Milan, il rammarico dei tifosi

Ma, oltre ad applaudire, i tifosi del Diavolo non mancano di dimostrare il proprio rammarico per non aver trovato il gol del raddoppio, soprattutto dopo l’espulsione di Zambo Anguissa a un quarto d’ora dal termine. Qualcuno scrive: “Muovetevi a fare il 2-0 almeno”. Non manca chi vede il bicchiere mezzo vuoto e scrive: “Noi usciamo per le scelte completamente sbagliate negli ultimi 10 minuti di Leao e Rebic, ve lo dico” e chi predica calma: “Vinto una battaglia, ma la guerra è ancora dura. Molto. Sugli 11 contro 10 abbiamo sprecato l’occasione vera di chiuderla. Migliori in campo Brahim Tonali e Maignan”.

ITALIAMEDIA