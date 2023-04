Champions, i tifosi del Napoli tra rimpianti e polemiche per la telecronaca

Il Napoli cede in casa del Milan nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Le reazioni dei tifosi partenopei sui social, tra amarezze e polemiche contro arbitro e telecronaca

12-04-2023 23:01

Una serata di amarezze e rimpianti per i tifosi partenopei, con il Napoli che non conclude in casa del Milan nell’andata del quarto di finale di Champions League. L’occasione di rivedere due squadre italiane in una fase così avanzata della massima competizione europea si è risolta per ora con una delusione per l’attuale capolista del campionato, sconfitta 1-0 (non è uscita per ora dal tunnel della precedente disfatta per 4-0) e con un carico di recriminazioni.

L’assenza dei nomi forti in attacco che ha costretto Spalletti a fare di necessità virtù, certo: ma i tifosi del Napoli hanno puntato il dito anche contro l’arbitraggio e persino la telecronaca.

L’esperimento Elmas non dà i frutti, i commenti impietosi

I tifosi non hanno potuto fare a meno di sottolineare le lacune in attacco viste anche le assenze con cui ha dovuto fare i conti mister Spalletti, che ha provato l’esperimento di Elmas come centrocampista. Prova non esaltante da parte del macedone, che ha toccato pochissimi palloni e ha suscitato l’amarezza dei commentatori partenopei: “Elmas falso nueve anche no, poverino non riesce a far nulla, non è un ruolo adatto a lui, urgono cambi per modificare questa inerzia… Giocare senza punta è un danno…”, scrive un tifoso su Twitter.

Altri commenti sono sulla medesima falsariga: “Vantaggio [del Milan] totalmente immeritato ma siamo senza punta”, “Mandate Elmas in panchina ora, o cambiatelo con Lozano. Fate entrare almeno mezzo attaccante in campo”, “Ti giochi il primo quarto di Champions nella tua storia e su 3 attaccanti forti non ne tieni nemmeno uno”.

E ovviamente si fa strada il rimpianto per un giocatore di punta in tutti i sensi: “È inutile ripeterlo ma oltre al calo evidente psico/fisico/tecnico nel mese più importante l’assenza di Osimhen è un macigno”, “Il Napoli con Osimhen ne avrebbe fatto 4 nel primo tempo!”, sono i pareri dei tifosi.

Critiche anche all’arbitro

Un’altra lamentela del pubblico che sostiene il Napoli ha riguardato l’arbitro, István Kovács, che tira fuori il primo giallo della serata all’indirizzo di Zielinski. Un tifoso fa aleggiare il sospetto: “Krunic investe Zielinski e per l’ennesima volta l’arbitro non dà il giallo. Ricordiamo Krunic diffidato. Insomma abbiamo capito per chi parteggia la terna”.

Anche nel secondo tempo il fischietto fa infuriare i partenopei (ci rimette anche Kim, ammonito e che salterà il ritorno): “Che arbitraggio vergognoso! Fallo su Kvara non fischiato, nella ripartenza del Milan, per uno spalla a spalla tra Anguissa e un milanista, fischia fallo e ammonisce Anguissa e Di Lorenzo. Follia”. E ancora, un altro commentatore scrive: “Una cosa dobbiamo dirla: i cartellini gialli vengono estratti solo per il Napoli. Per qualsiasi fallo. Talvolta anche “doppi” e per la stessa azione. Bah”. Ed un tifoso si indigna: “Gialli a senso unico. Erano anni che non vedevo una roba del genere. Imbarazzante…”.

I tifosi polemizzano contro i telecronisti

La cosa che ha suscitato molte critiche sul web da parte dei tifosi partenopei è però il commento della partita. Per Prime Video in telecronaca c’erano infatti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, due professionisti, ma per gli spettatori di fede azzurra il loro contributo non è stato equilibrato.

“Praticamente i telecronisti si animano solo alle azioni del rossoneri, il resto del tempo dormono”, sferza un tifoso. Gli fa eco un altro: “Telecronaca di un cronista e di un ex giocatore simpatizzanti milanisti, non mi sembra corretto nei confronti dei tifosi napoletani e degli spettatori neutrali”. Ancora più polemico questo tifoso: “I telecronisti non vedevano l’ora di un giallo per il Napoli, se la ridevano, che schifo”. Ed inoltre: “Una telecronaca vergognosa, ci mancano solo loro a intossicarci il fegato”

C’è poi chi ha allargato il fuoco di fila anche al resto del commento: “Tra bordocampo e “commento tecnico” mi pare di capire che su Prime Video c’è una leggera prevalenza rossonera. Ma poco eh”, “Commento tecnico dell’ex milanista Ambrosini. Da bordo campo Kaladze, Nesta e Seedorf! Manca al Var Franco Baresi e quarto uomo Paolo Maldini!“.