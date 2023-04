Milan-Napoli: Osimhen lascia, nemmeno convocato per la Champions. Spalletti corre ai ripari

L'attaccante nigeriano non parte con la squadra per la trasferta di Champions: c'è invece Giacomo Raspadori

11-04-2023 15:20

Quella affermazione, affidata ai tifosi ischitani dal presidente Aurelio De Laurentiis, aveva un fondamento. Nulla di suggestivo o di scaramantico: De La aveva ammesso l’evidenza, anche se accompagnata da una flebile speranza, ovvero quella di recuperare in extremis Victor Osimhen che non ci sarà, però, nella lista dei convocati per Milan-Napoli.

Il centravanti nigeriano non figurerà tra i convocati per la Champions, a San Siro: una sentenza anche per l’allenatore, Luciano Spalletti, che ha sperato fino all’ultimo istante di poter inserire anche a mezzo servizio il suo amuleto, ma soprattutto l’estro e il carisma di un attaccante decisivo nel quadro di questa andata di Champions.

La rifinitura di Osimhen prima di Milan-Napoli

Anche oggi Osimhen – come ormai da una dozzina di giorni – ha svolto lavoro personalizzato senza unirsi al gruppo, ha provato a forzare un po’ su un campo diverso da quello dove la squadra ha svolto la rifinitura ma alla fine si è deciso di non accelerare i tempi e lasciarlo a casa, evitando la trasferta milanese.

Una scelta quasi obbligata per consentire al nigeriano di rifinire la preparazione in vista del match napoletano, focalizzando il rientro di Victor per la gara di ritorno al Maradona risparmiandolo e pianificando la preparazione con estrema attenzione, orientando il recupero alla sola Champions.

Fonte: ANSA

Raspadori in forse

Con Simeone ai box dopo l’infortunio muscolare di Lecce (ne avrà per circa un mese) e il forfait del buon Osimhen, ecco che le quotazioni di Raspadori – anche lui non al meglio – continuano a salire.

Per Spalletti l’inventiva è una risorsa immane, totale ma il reparto offensivo rimane quello che abbiamo elencato e questi stop imprevedibili e sovrapponibili, proprio tra gli attaccanti, non agevola nelle scelte.

Premesso ciò, l’allenatore toscano si fida molto dell’ex Sassuolo come “falso nove” e quindi non vorrebbe pensare a soluzioni alternative, ma se dovesse servire allora scalerebbe Kvaratskhelia davanti con Elmas a sinistra per ovviare ai fastidi. Dal tecnico potrebbero giungere ulteriori sorprese, con simili premesse.

La confidenza di De Laurentiis ai tifosi

Solo poche ore fa, durante un confronto con alcuni tifosi ischitani, il numero uno del Napoli aveva manifestato le proprie perplessità sulla presenza di Victor tra l’undici titolare al Meazza (anche solo per la lista dei convocati, a dire il vero) per una delle partite clou dell’intera stagione.

Rientrato dalla nazionale già con un problema non trascurabile, l’attaccante non può e non deve forzare per rischiare di bloccarsi di nuovo in considerazione della gara di ritorno, che si disputerà davanti ai tifosi partenopei, nel tempio del calcio napoletano.

