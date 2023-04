Champions, Pioli esulta e avvisa il Napoli sulla gara di ritorno

Dopo la vittoria nell'andata dei quarti di Champions contro il Napoli, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha mandato un chiaro messaggio ai suoi ragazzi.

12-04-2023 23:46

Il Milan batte il Napoli 1-0 nel match d’andata dei quarti di Champions League grazie alla rete di Bennacer nel primo tempo. I partenopei adesso dovranno rimontare al ritorno ma non avranno a disposizione Anguissa e Kim, il primo espulso e il secondo diffidato. Al termine della partita, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Prime Video.

Milan-Napoli, le parole di Pioli

Stefano Pioli è soddisfatto del suo Milan e applaude anche il Napoli: “È stata una partita di alto livello, con qualche errore tecnico di troppo da parte di entrambe. Gara di tensione e di emozione, tra due squadre che comunque creano sempre partite equilibrate. Il Napoli è partito meglio, noi abbiamo palleggiato male e non c’era da palleggiare”.

Milan, Pioli: “Passaggio turno Champions in bilico”

L’1-0 non consente di stare tranquilli al Milan ma è un risultato che Pioli si tiene stretto: “Loro sono stati più aggressivi, poi comunque la partita l’abbiamo fatta ed è la prima volta che li battiamo a Milano. Dovevamo essere più veloci nel finale a sfruttare la superiorità, ma è comunque un risultato che tiene tutto in bilico per il ritorno“.

Milan, Pioli sulla sostituzione di Bennacer

Protagonista assoluto del match Bennacer, Pioli ha commentato così la sua sostituzione: “Togliendolo ho provato a inserire un giocatore di fascia in più, Ismael era molto stanco. Bisognava raddoppiare su Kvaratskhelia e tenere poi Brahim centralmente. Nessun risultato comunque avrebbe chiuso questo passaggio di turno, abbiamo fatto una partita da Champions e andremo a Napoli con fiducia e concentrazione“.

Le parole di Bennacer

Queste invece le parole dell’uomo del match Bennacer: “Abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto quello che ha chiesto il mister e ha funzionato. Manca ancora una partita, giochiamo tra tre giorni a Bologna, dobbiamo recuperare al meglio, fare le cose insieme. Abbiamo messo un buon atteggiamento, dobbiamo continuare così”, ha concluso dopo Milan-Napoli.