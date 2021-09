Milan, Ibra si ferma ancora e sui social scoppia la polemica

Niente Liverpool per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese era appena rientrato dopo una lunga assenza dovuta all’infortunio e poi all’operazione al ginocchio e ora non potrà partire insieme ai suoi compagni di squadra per la sfida di Champions League contro il Liverpool. Il suo ritorno con tanto di gol contro la Lazio aveva fatto ben sperare i tifosi che ora invece tornano a essere preoccupati.

La preoccupazione dei tifosi

L’assenza contro il Liverpool a distanza di pochi giorni dal suo ritorno in campo genera grandi preoccupazione. Tanti tifosi del Milan nel corso del mercato estivo hanno invocato l’arrivo di un attaccante giovane che potesse sobbarcarsi gran parte dei minuti e ora le loro preoccupazioni trovano un motivo: “Amo Zlatan ma credo che dovrebbe accettare che non può continuare a giocare nello stesso modo in cui ha sempre giocato, dovrebbe ridurre il peso sulle sue ginocchia”.

Mentre Christian ha un punto di vista differente: “Hanno Giroud quest’anno, sanno benissimo che Ibrahimovic è la riserva di classe da sfruttare nel momento del bisogno”. E c’è chi è ottimista: “Visto che Ibra è al rientro e le partite sono tante e ravvicinate è logico che al minimo risentimento si preferisce non rischiare, da come ha parlato Pioli penso non sia nulla di grave e che domenica possa anche essere in campo”.

Il sostituto di Ibrahimovic

In questo momento però i rossoneri non possono contare neanche completamente su Giroud, appena rientrato: “Io partirei con Rebic – scrive Ave – con la Lazio ha giocato bene. Giroud non al meglio contro i colossi del Liverpool difficilmente la vedrebbe”. Mentre Alex pensa al futuro: “Si cominci a pensare all’attaccante per l’anno prossimo, altre sorpresina in stile Messias anche no”. Anche Filippo è critico: “Ma da uno di 40 anni che lo scorso anno ha avuto 1000 infortuni e che viene da un’operazione e stop di 4 mesi cosa ci si aspettava? Lo dico io, un sostituto e non Pellegri”.

SPORTEVAI | 14-09-2021 14:43