Milan: Ibrahimovic, Bakayoko e Krunic non recuperano

Non arrivano notizie molto rassicuranti in casa Milan sui possibili recuperi di Ibrahimovic, Bakayoko e Krunic.

I tre infatti si vedranno costretti a saltare la delicata trasferta di campionato a Bergamo contro l’Atalanta e l’importante match di Champions di domani sera contro gli spagnoli dell’Atletico Madrid: Stefano Pioli dovrà “accontentarsi” dei recuperi di Giroud, Calabria e Kjaer.

Quali date per il rientro di Zlatan? Lo svedese non è ancora tornato a lavorare in gruppo dopo i problemi successivi al match contro la Lazio: il fastidio al tendine d’Achille persiste e il Milan non può rischiare altre ricadute. Tra qualche giorno (3 ottobre), Ibra compirà 40 anni e sa bene che dovrà ascoltare sempre di più il suo corpo nonostante la sua testa pensi ancora come un ventenne. Dopo la sosta il Diavolo è atteso dal match casalingo contro il Verona: quella contro i veneti potrebbe essere la partita ideale per un rodaggio in vista del successivo impegno di Champions League contro il Porto, importantissimo per il discorso qualificazione agli ottavi.

Diversi, invece, i casi di Krunic e Bakayoko. Il bosniaco sta smaltendo l’infortunio al polpaccio subito in Nazionale, mentre il francese è alle prese con una soffusione al soleo. Per loro ci sarà da attendere ancora qualche settimana.

Le buone notizie invece per il tecnico rossonero arrivano dal recupero di SImon Kjaer dopo il problema muscolare che lo aveva bloccato a Torino nel match contro la Juve. Il difensore danese ha recuperato e domenica è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello: il difensore danese dovrebbe quindi tornare tra i convocati di Pioli per l’Atletico così come Giroud e Calabria (già in campo a La Spezia).

