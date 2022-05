Milan, Ibrahimovic rompe il silenzio: la confessione shock

26-05-2022 14:50

Il Milan, nella giornata di ieri, 25 maggio, ha comunicato che Zlatan Ibrahimovic è andato sotto i ferri per ricostruire il legamento del crociato anteriore. L’operazione è perfettamente riuscita ma ora l’attaccante dovrà stare fuori dai 7 agli 8 mesi.

Ibrahimovic, rompe il silenzio: il post Instagram

Ibrahimovic, l'operazione e quando torna

E ora? Il Milan pensa a un contratto a gettone

L’attaccante svedese ha voluto parlare proprio dopo l’operazione a cui si è sottoposto ieri. Ibrahimovic ha affidato le sue parole a Instagram spiegando di aver giocato in condizioni a dir poco precarie. “Negli ultimi sei mesi ho giocato senza un legamento crociato al ginocchio sinistro – scrive – Ginocchio gonfio da sei mesi. Ho potuto allenarmi con la squadra solo 10 volte negli ultimi sei mesi. Ho fatto più di 20 iniezioni in sei mesi. Svuotato il ginocchio una volta alla settimana per sei mesi. Antidolorifici ogni giorno per sei mesi. Dormito a malapena per sei mesi a causa del dolore. Mai sofferto così tanto dentro e fuori dal campo. Ho reso qualcosa di impossibile in qualcosa di possibile. Nella mia mente avevo un solo obiettivo, rendere i miei compagni di squadra e allenatore campioni d’Italia perché ho fatto loro una promessa. Oggi ho un nuovo legamento crociato e un altro trofeo”.

Nella giornata di ieri, 25 maggio, con un comunicato stampa il Milan ha fatto sapere come Ibrahimovic si sia sottoposto a questa operazione. “Zlatan Ibrahimović è stato operato al ginocchio sinistro dal Dr Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, presso l’Hôpital Jean Mermoz di Lione. L’artroscopia era programmata da tempo per risolvere definitivamente l’instabilità dell’articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. L’intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è stimata in 7-8 mesi”. Una lunga assenza che getta delle ombre sul futuro.

Zlatan Ibrahimovic stara fuori, come ha fatto sapere il Milan dai 7 agli 8 mesi. Una assenza importante e pesante per chiunque figuriamoci per chi ha 40 anni. Stando alle ultime e a quanto riporta Gazzetta dello Sport presto si parlerà del futuro dello svedese. Il Milan sta valutando varie ipotesi, si parla di un contratto a gettone con pagamento per ogni partita giocata fino a una cifra fissa che potrebbe variare in base a reti o partite giocate. Le parti comunque sono intenzionate a venirsi incontro.