Milan, Ibrahimovic snobba il lavoro da allenatore e diventa bersaglio dei tifosi: “Si vede che stai lavorando poco”

Zlatan Ibrahimovic non è mai “timido” di fronte ai microfoni ma dopo la sconfitta del Milan in casa dell’Atalanta e dopo un avvio di stagione tra alti e bassi, ogni occasione diventa anche un’opportunità per finire nel mirino della tifoseria rossonera. Lo svedese allontana definitivamente da sé la possibilità di fare l’allenatore e anche quello diventa occasione di critica.

Ibrahimovic: “Allenatore? Troppo lavoro per me”

Nel corso della sua intervista con l’edizione tedesca di Sports Illustrated, Zlatan Ibrahimovic ha ribadito la sua volontà di non intraprendere la carriera da allenatore: “Non voglio fare quella esperienza perché per me è troppo lavoro. Devi coprire tante aree, trovare idee e soluzioni, preparare e seguire le partite e allenare. Lavori giorno e notte, un ano da allenatore sarebbe come dieci anni ed è una cosa che non mi attira”.

Il singolo prima della squadra

Nel corso della sua intervista però Zlatan Ibrahimovic ha avuto anche un altro passaggio che lascia un po’ interdetti i tifosi: “Molti allenatori han una filosofia e uno stile di gioco e alla fine che anche il singolo diventa insignificante perché tutti sono costretti ad adottare una tattica o un sistema come una sola parte. Le filosofie degli allenatori sono importanti a la cosa più importante resta il singolo giocatore perché è quello che va in campo e fa la differenza”.

Milan, i tifosi vanno all’attacco

L’intervista a Ibrahimovic non arriva in un momento particolarmente fortunato per i rossoneri, la sconfitta sul campo dell’Atalanta ha riaperto una ferita che solo dopo le ultime uscite si stava rimarginando. I tanti punti di distacco dalla vetta cominciano a pesare così come le assenze di Ibra che per molti fino a questo momento non è stato abbastanza vicino alla squadra. I tifosi del Milan hanno messo sotto accusa lo svedese da tempo (anche per la scelta di Fonseca) e ora queste parole si trasformano in un autogol per il dirigente: “Da dirigente stai ammettendo di lavorare poco e i risultati si vedono. Continua così Zlatan”, dice Guido. E ancora: “Modo elegante per dire che non sta lavorando”. Robby commenta: “Ha trovato il mondo per prendere soldi senza fare niente. Perché mai lavorare?”.