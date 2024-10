Milan, il Barcellona possibile soluzione al caso Leao: Rafa torna nel mirino dei blaugrana

Le tre panchine consecutive del portoghese non sono passate inosservate: secondo la stampa catalana il club avrebbe già contattato Mendes per avviare una trattativa

Nella crisi tra il Milan e Leao si infila il Barcellona: secondo la stampa catalana le tre panchine consecutive del portoghese sarebbero state notate dai dirigenti del club blaugrana, pronti ad aprire una trattativa per l’attaccante attraverso Jorge Mendes.

Milan e Leao in crisi

Il Milan e Rafa Leao non sono mai stati così lontani. Contro il Napoli l’attaccante ha collezionato la terza panchina consecutiva sotto la gestione tecnica di Paulo Fonseca, per poi mostrare qualche buono spunto, accompagnato dalle solite pause, una volta entrato, nella mezz’ora finale di gara.

In casa Milan ci si chiede fino a quando questa situazione possa andare avanti e se il portoghese sia recuperabile per Fonseca: se il tecnico non troverà una soluzione in tempi brevi, il Milan potrebbe anche scegliere di adottare soluzioni drastiche.

Milan, il Barcellona torna a puntare Leao

Una di questa è la cessione di Leao: un’ipotesi che appariva lontanissima fino a qualche settimana fa, ma che adesso rappresenta una soluzione possibile, almeno secondo Sport. Il sito del quotidiano catalano riferisce infatti che il Barcellona sta seguendo l’evoluzione del caso Leao, giocatore al quale i blaugrana si erano interessati anche nei mesi scorsi.

Barcellona su Leao, contattato Jorge Mendes

Il contratto di Leao, con scadenza nel 2028, rappresenta uno strumento di tutela per il Milan nel caso in cui il Barcellona decidesse di dare l’assalto all’attaccante. Ma le tensioni tra il giocatore e Fonseca, fiancheggiato – almeno fino ad ora – dalla dirigenza, potrebbero portare lo stesso Leao a chiedere di cambiare aria.

Se il Barcellona facesse una mossa, insomma, stavolta potrebbe trovare una sponda nel giocatore e nel suo entourage, a partire da Jorge Mendes, re degli agenti sportivi, che non esercita più direttamente la procura di Leao, ma che resta un contatto importante per imbastire una trattativa. Cosa che, secondo Sport, il Barcellona gli avrebbe già chiesto di fare.