Milan: il Bayern Monaco mette Theo Hernandez nel mirino, ma i rossoneri hanno un "alleato"

Secondo i media tedeschi, i bavaresi vorrebbero il terzino francese per sostituire Alphonso Davies, che dovrebbe andare al Real Madrid: ma il fratello Lucas potrebbe convincerlo a restare a Milano

24-02-2024 19:05

Tanto dipenderà dalla partecipazione alla prossima Champions League, dal percorso in Europa League, dal futuro allenatore: in casa Milan le valutazioni per il prossimo anno sono ancora in divenire, vista l’incertezza legata ai risultati. E va da sé che questo potrà influenzare le scelte della società che dei giocatori.

Theo Hernandez, pericolo Bayern Monaco

In primis, naturalmente, quelli che hanno più richieste: anche perché il mercato della società rossonera potrebbe essere finanziato almeno in parte da una cessione importante. L’anno scorso toccò a Tonali, quest’anno, stando ai rumors provenienti dalla Germania, potrebbe essere il turno di Theo Hernandez. Il terzino, tra i nomi più “appetibili” oltre a Leao e Maignan, sarebbe stato messo in lista dal Bayern Monaco, che si starebbe preparando alla probabile partenza di Alphonso Davies in direzione Real Madrid. Il terzino canadese ha infatti manifestato la volontà di non prolungare il contratto in scadenza nel 2025 e spinge per trasferirsi alla corte di Ancelotti.

Il Bayern vuole Theo dopo Alphonso Davies

A riferire dell’interesse del Bayern per Theo è Sky Deutschland, che parla di un forte gradimento per le caratteristiche del giocatore del Milan, reputato dall’area tecnica del Bayern come uno dei migliori interpreti nel suo ruolo a livello internazionale. Per ora non c’è una vera e propria trattativa: inoltre, il Milan ha sempre dichiarato incedibile il giocatore e lo stesso francese ha dichiarato amore ai colori rossoneri, come ha dimostrato l’ultimo rinnovo firmato in tempi relativamente brevi. Ma le vie del calciomercato sono infinite, e la disponibilità economica del Bayern se non è infinta, è comunque molto ampia.

Milan-Theo, ingaggio da aggiornare

Bisognerà dunque vedere se dovesse giungere una vera offerta, tenendo presente che Theo Hernandez venne acquistato dal Real Madrid per circa 21 milioni di euro. Oggi ne vale almeno 60: se ceduto a questa cifra, il giocatore assicurerebbe alla società una plusvalenza enorme, che consentirebbe di far fronte alla sua eventuale partenza. Come riporta calciomercato.com, la società di via Aldo Rossi aveva già messo in preventivo un appuntamento a stagione conclusa con l’agente di Theo, Manuel Garcìa Quilòn, per iniziare a discutere di un eventuale allungamento del contratto che scade nell’estate del 2026 e di un adeguamento del suo attuale ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione a cifre ancora più importanti, da top player.

Lucas Hernandez alleato del Milan

Una linea che il club rossonero ha sposato già con Leao, portando lo stipendio del portoghese a 7 milioni di euro: lo stesso potrebbe accadere con Maignan e Theo, il quale per ora non ha manifestato alcuna intenzione di lasciare Milano. Fermo restando che quella dei bavaresi è un stagione travagliata, ed il dopo-Tuchel è tutto ancora da decidere: ma il profilo del terzino francese è tra i più seguiti dai bavaresi, che hanno già annoverato tra le propria fila anche il fratello Lucas. Il quale, forse, potrebbe “spingere” Theo a non andare al Bayern: intervistato da Le Parisien, infatti, Lucas Hernandez ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il Bayern Monaco: «Il fatto di non saper parlare la lingua mi ha condizionato, inoltre all’interno dello spogliatoio non mi sono trovato benissimo. Non c’era molto dialogo. Ho avuto grandi capitani al Bayern a partire da Neuer, ma là fuori dal campo ognuno vive la propria vita. Ti aiutano se c’è bisogno, ma c’è meno spontaneità».

