Milan, il Bodø/Glimt è una vecchia conoscenza del calcio italiano

Missione compiuta per il Milan. La squadra rossonera ha superato la prima prova ufficiale della nuova stagione, battendo lo Shamrock Rovers ed accedendo così al terzo turno di Europa League.

Il prossimo avversario sarà il Bodø/Glimt. Centenaria squadra norvegese nata nel 1916, il nome della squadra contiene quello della città, ma anche quello originale del club, ovvero Glimt: secondo nelll’ultimo campionato, ha eliminato i lituani del Zalgiris nel secondo turno di Europa League.

Il nome del Bodø/Glimt dirà qualcosa a diversi tifosi italiani di una certa età, visto e considerando le sfide nella vecchia Coppa delle Coppe: la squadra norvegese è stata eliminata dalle italiane in tre edizioni, dal Napoli nel 1976-’77, dall’Inter nel 1978-’79 ed infine dalla Sampdoria nel 1994-’95.

Il sogno è quello di invertire la tendenza contro le italiane e sopratutto provare ad approdare ai gironi di Europa League, dopo aver fallito nelle ultime annate: tra l’altro anche nel primo turno il club norvegese ha avuto la meglio su una squadra lituana, il Kauno Žalgiris.

Per il Milan si tratterà della prima gara europea in casa, ma senza il pubblico: il 24 settembre la squadra di Pioli proverà a superare il turno alcuni giorni dopo la partita interna contro il Bologna di Mihajlovic in Serie A.

