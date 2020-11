Milan, il dono di Ibra scatena l'ironia del web

Un gesto d’amicizia e benevolenza, forse anche un modo per farsi perdonare delle tante sgridate sul campo di gioco: Zlatan Ibrahimovic fa discutere il web dopo il regalo fatto a tutti i compagni di squadra del Milan, a cui ha donato una PlayStation 5 a testa.

L’ironia dei tifosi per il regalo di Ibra

Una mossa, quella di Ibra, che naturalmente ha scatenato i tifosi rossoneri, che sui social si sono lasciati andare a commenti ironici o a richieste di ogni tipo nei confronti del fuoriclasse svedese.

“Bravo Ibra, così Calhanoglu chiede 500 euro in meno di ingaggio: meno male”, scrive su Facebook Nicola, alludendo alle richieste del turco sul nuovo contratto, ritenute pretenziose da gran parte del mondo rossonero. Stesso tono sarcastico per Marco: “Ha fatto bene i suoi compagni non avevano i soldi”.

“Ma Ibra come ha fatto a trovare così tante PS5?”, si domanda invece Alessandro. “Sono introvabili perché le ha prese tutte Zlatan”, gli risponde Antonio. Michele si rivolge direttamente allo svedese: ”Ibra mi si è rotta la Play4, se vuoi ti scrivo in privato l’indirizzo”.

Qualcuno critica lo svedese

“Vabbé… troppo facile con la PS5, avrebbe dovuto provare a reperire le scarpe LIDL per tutti”, ironizza Carlos citando il grande trend del momento in fatto di moda tra i più giovani. Per Enrico, invece, quella di Ibra è una mossa per trasformare i compagni più giovani in veri professionisti: “Bene Ibra, così Leao non esce più di casa: geniale”.

Egidio, invece, bacchetta lo svedese: “Sarebbe stato meglio regalarli ai bambini che fanno fatica a mangiare e non ai suoi compagni che potrebbero comprarlo da soli. Comunque bel gesto. Bravo”. Stoccata anche da parte di Bruno, su Twitter: “Oh mamma siamo ancora alla PlayStation. Ma leggere qualcosa no eh?”.

SPORTEVAI | 20-11-2020 11:07