22-09-2022 10:11

Il Milan non si ferma. Il mercato sembra sempre aperto per la società rossonera che continua a monitorare giocatori in Italia e in giro per l’Europa. La strategia creata da Maldini nel corso degli ultimi anni è stata molto precisa: nel mirino giovani di talento da prendere prima della definitiva esplosione.

Milan: sul mercato obiettivo attacco

Se la certezza si chiama Olivier Giroud, il futuro è ancora tutto da stabilire. Il Milan punta forte sull’attaccante francese che nel corso della sua esperienza italiana ha dimostrato ampiamente il suo valore e per lui è pronto il rinnovo ancora per una stagione ma i rossoneri vogliono costruire anche in prospettiva futura puntando su giovani di talento in grado di dare nuovo slancio alle ambizioni del club.

Milan: nel mirino anche Hojlund e Kudus

La caccia al talento del futuro non si ferma mai. Il Milan è sempre vigile sul mercato e Paolo Maldini non vuole lasciarsi sfuggire nessuna occasione. Se il primo nome sulla lista dei dirigenti rossoneri è quello di Noah Okafor, cominciano a spuntare anche altri obiettivi del club per il futuro. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Milan starebbe seguendo da vicino anche Rasmus Hojlund e Mohammed Kudus. Il primi è arrivato all’Atalanta quest’estate e già si è messo in grande evidenza, il secondo invece è la rivelazione dell’Ajax in questo avvio di stagione.

Milan: le idee di Maldini esaltano i tifosi

La scelta di puntare su giocatori in rampa di lancio continua a piacere ai tifosi convinti che sia la strada giusta per costruire una squadra competitive stando sempre attenti al bilancio. “Sono nomi interessanti – dice un tifoso – ma da qui alla prossima finestra di mercato possono cambiare tante cose come successo con il caso Sanches. Meglio pensare al presente”. Mentre c’è chi è già entusiasta: “Kudus è già un mio pupillo. Sono pronto a salire sul carro”.

C’è anche chi non ci crede: “Per Kudus sono già state rifiutate offerte importanti dall’Inghilterra. L’Atalanta ha preso Hojlund per 17 milioni e ne chiederà almeno 45. Mi sembrano cose scritte tanto per scrivere”. Mentre Mimmo punta su altre soluzioni: “Per me i grandi colpi sono quelli di Okafor e Neres. Già con De Ketelaere non abbiamo fatto questo grande affare”.