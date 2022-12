Milan, il messaggio di Berlusconi per i 123 anni del club

16-12-2022 23:59

È stato il giorno anche del compleanno del Milan, arrivato a 123 anni. Per festeggiare la storia del club, l’ex presidente rossonero Silvio Berlusconi ha voluto dedicare un post su Instagram alla sua vecchia società: “Oggi il grande Milan fondato nel 1899 compie 123 anni. Con me, e lo rivendico con orgoglio, la squadra ha conquistato 29 trofei in 30 anni diventando il club più titolato nel mondo del calcio internazionale”.

“Ancora oggi sono orgoglioso di essere il presidente di un club calcistico che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale – così il messaggio del proprietario del Monza -. Il Milan è stato sin da piccolissimo il mio primo amore, anche ora è ben saldo nel mio cuore. Alla società, ai suoi calciatori e a tutti i tifosi milanisti invio i miei più calorosi e affettuosi auguri di buon compleanno. Viva il nostro Milan, sempre”.