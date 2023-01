20-01-2023 13:30

Non è una settimana semplice per il Milan. I rossoneri sono reduci dalla delusione in campionato con il pareggio di Lecce e da quella ancora più bruciante in Supercoppa italiana contro l’Inter. E a complicare ancora di più le cose ci si mettono i programmi per il futuro come la situazione legata a Rafael Leao.

Milan, il momento-no continua anche dietro la scrivania

E’ una fase negativa in casa Milan, inutile nascondersi. I rossoneri stanno vivendo forse il momento più complicato della gestione di Stefano Pioli: dopo la ripresa è arrivata la vittoria contro la Salernitana poi il pareggio con rimonta della Roma, un’altra X contro il Lecce in trasferta dopo una prestazione negativa, l’eliminazione dalla Coppa Italia ed infine la pesante sconfitta di Riyad in Supercoppa italiana contro i cugini dell’Inter. E da un punto di vista societario le cose non vanno meglio viste le perduranti difficoltà riguardo il contratto di Rafael Leao.

Milan: il rinnovo di Leao si allontana

Il Milan sperava di chiudere il discorso relativo al rinnovo di Rafael Leao già nel corso di questa settimana, oggi doveva essere un giorno chiave ma difficilmente sarà così. La trattativa per trattenere l’attaccante portoghese non accenna a districarsi. A dicembre il giocatore sembrava aver accettato la proposta di 6-7 milioni di euro all’anno da parte del club rossonero. Ma rimane aperta la questione legata alla multa da 19,5 milioni che il giocatore deve allo Sporting Lisbona.

A complicare le cose ci sono anche i procuratori con il calciatore portoghese che viene rappresentato sia dall’avvocato Dimvula sia dal potente Jorge Mendes e resta da capire a chi spetta la decisione finale. Ultimo nodo è invece quello della clausola: il Milan vorrebbe eliminarla o portarla a cifra più alte rispetto ai 150 milioni attuali. L’entourage del calciatore vorrebbe invece abbassarla per facilitare un trasferimento futuro.

Rafael Leao: le voci dalla Premier si fanno insistenti

Il Milan deve combattere una partita su più fronti, anche con gli interessamenti su Leao che dalla Premier League si fanno sempre più forti. La preoccupazione è che se la seconda parte di stagione non dovesse essere di spessore, lo stesso giocatore potrebbe spingere per un trasferimento nel corso della prossima estate.

Milan: nei prossimi mesi le valutazioni sulla rosa

Ma Leao è solo uno dei temi che agita le giornate di Maldini e Massara. Staff tecnico e dirigenza dovranno valutare con attenzione le mosse da compiere in estate e per farlo avranno a disposizione ancora campionato e Champions. La seconda fase di campionato sarà essenziale per conoscere il futuro di Dest, Brahim Diaz e Vranckx: per l’esterno il riscatto è da 20 milioni, per il trequartista 22 (che però possono essere negoziabili), solo 12 per il centrocampista. Al momento il giocatore che sembra aver possibilità più scarse è proprio l’esterno di difesa con l Milan che difficilmente investirà più di 50 milioni per questi tre riscatti.