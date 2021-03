Milan, il primo rinforzo per la Champions può arrivare dalla Serie A

Il Milan sta blindando la qualificazione alla prossima Champions League grazie al proprio rendimento esterno. La squadra di Pioli ha vissuto una prima parte di 2021 deludente e caratterizzata da tante sconfitte casalinghe in tutte e tre le competizioni. Dalla Juventus al Manchester United, passando per Atalanta, Inter, con i derby persi tra Coppa Italia e campionato, e Napoli.

I rossoneri hanno perso solo una partita in trasferta, contro lo Spezia, ma nonostante questo sono alte le possibilità di chiudere tra le prime quattro con conseguente ritorno nell’élite del calcio dopo otto anni. Un toccasana a livello tecnico, ma anche economico, visto che i milioni che entreranno dall’Uefa dovranno servire per rinforzare la rosa durante il mercato estivo.

Oltre al budget stanziato per i rinnovi, con il futuro di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu che continua a tenere banco, e a quello per cercare di riscattare Fikayo Tomori, difensore rivelazione arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea con diritto di riscatto fissato a 28 milioni, l’organico verrà ritoccato con altri elementi di qualità ed esperienza con l’obiettivo di costruire una rosa in grado di fare più strada possibile in Europa.

Ecco allora che, come riportato da ‘Sky Sport’, alla lista dei giocatori seguiti dal Milan nel reparto offensivo si è aggiunto un nome illustre e con già alle spalle tanta esperienza in Serie A come Josip Ilicic.

Il fantasista sloveno dell’Atalanta andrà in scadenza con i nerazzurri nel 2022, ma sta vivendo una stagione caratterizzata da qualche alto e basso nel rapporto con il tecnico Gian Piero Gasperini. Anche il rendimento dell’ex di Fiorentina e Palermo non è stato all’altezza di quello della passata stagione, ma il suo talento non si discute, così come la capacità di risolvere le partite con una giocata, in Serie A come in campo internazionale, come sa bene l’Atalanta ricordando la doppia sfida in Champions contro il Valencia della scorsa stagione.

Il Milan monitora la situazione e potrebbe affondare il colpo in particolare qualora non si concretizzasse la trattativa per il rinnovo di Calhanoglu, anche se Ilicic ha caratteristiche più offensive rispetto al fantasista turco.

OMNISPORT | 31-03-2021 17:45