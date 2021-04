“Milan, il rinnovo è cosa fatta": i tifosi si spaccano

Mentre la telenovela legata a Gigio Donnarumma va avanti, in casa Milan pare chiudersi quella riguardante Zlatan Ibrahimovic. Sul web rimbalza infatti la notizia del rinnovo del fuoriclasse svedese, che secondo diverse testate avrebbe prolungato di un anno il suo contratto con il club rossonero.

Zlatan verso il rinnovo

Per l’ufficialità mancano ancora alcuni dettagli, legati a bonus e obiettivi individuali, ma ormai Ibra ha fatto la sua scelta: giocherà ancora nel Milan. Una notizia che ha fatto esultare sui social gran parte della tifoseria rossonera, ma sul web spuntano anche voci discordanti: “Qualcuno discute il rinnovo di un giocatore che ci ha tolto dai guai in cui navigavamo per anni… – il commento di Cristian su Facebook – se gioca a questi livelli per conto mio possiamo tenerlo fino a 50 anni. E la società sa meglio di noi che non può giocare 3 partite a settimana e di conseguenza sapranno come muoversi! Tutta la vita Zlatan”.

“Va bene il rinnovo ma basta nazionale, sabato non stava in piedi”, aggiunge Michele. “Fiero di avere ancora Ibra con noi”, commenta Francesco, tra i tifosi favorevoli al rinnovo.

I milanisti scettici

Ma molti altri milanisti non hanno accolto la notizia con gioia. “Io avrei aspettato la fine del campionato per vedere se si entra in Champions, anche per ripagare il suo procuratore con la stessa moneta…”, il commento di Angelo.

Totalmente contrario Andrea: “L’errore più grande che può commettere la dirigenza!! Non puoi rinnovare uno di 40 anni che gioca 1/3 delle partite e che è tornato pure in nazionale! Occorre comprare due punte vere, in salute e che garantiscano minuti!”. Stessa opinione per Flavio: “Ma fategli fare solo il capopopolo ! A vederlo giocare sembra un palo in mezzo al campo!”.

Anche Pasquale è deluso: “Con tutta l’ammirazione e la gratitudine per quello che ha fatto, io non rinnoverei. Il suo comportamento e il suo altezzoso alla lunga spacca lo spogliatoio”.

