Milan, in arrivo un'estate di trattative incredibili

Ottime prestazioni in Serie A, ottime prestazioni in Europa League, e la stagione del Milan sta procedendo a gonfie vele. Nessuno, proprio nessuno, si sarebbe aspettato una crescita simile dall’arrivo di Stefano Pioli ormai più di un anno fa. Un percorso di crescita che ha portato i rossoneri a giocarsela alla pari contro il Manchester United ieri sera all’Old Trafford. Una vera e propria sfida tra Diavoli, finita 1-1 che lascia aperti spiragli enormi per la qualificazione alla fase successiva.

In virtù di questi straordinari risultati, la dirigenza del Milan si sta preparando ai fuochi d’artificio nel mercato estivo. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando ad alcuni colpi veramente incredibili, con alcuni Top Player entrati prepotentemente in orbita rossonera.

Come riporta il portale specializzato in calciomercato Fichajes.net, i nomi internazionali per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli sono 3, uno per ogni ruolo.

In difesa un nome che negli ultimi anni è stato al vertice della classifica di Premier League: si tratta di Aymeric Laporte, centrale mancino classe ’94 del Manchester City. Il francese ha perso il posto da titolare nelle gerarchie di Pep Guardiola e il Milan potrebbe approfittarne. Relativamente giovane e con grandissima esperienza internazionale, Laporte sarebbe un innesto di enorme qualità. Colpo davvero difficile anche per il costo del cartellino, valutato non meno di 60 milioni di euro. La trattativa però potrebbe avere una conclusione positiva in caso di cessione, a buon prezzo, del capitano Alessio Romagnoli, recentemente scavalcato dal giovane Tomori nelle gerarchie difensive.

Per il centrocampo/trequarti il grande nome è quello di Dani Ceballos, che a giugno farà ritorno al Real Madrid dopo il prestito all’Arsenal. I rapporti tra la dirigenza Merengue e quella di Via Aldo Rossi sono ottimi, come dimostrano i recenti acquisti di Theo Hernandez e Brahim Diaz. Lo spagnolo classe ’96 non rientra nei piani dei Blancos, che dunque lo metteranno di nuovo sul mercato. Una ghiotta occasione per il Milan, un’idea assolutamente plausibile.

Il terzo nome, per l’attacco, è veramente un Top Player di caratura mondiale. Stiamo parlando di Philippe Coutinho, che in estate potrebbe lasciare il Barcellona. Questa sarebbe poco più di una suggestione per il Diavolo, in quanto il giocatore è ancora giovane (classe 1992) e ha uno stipendio faraonico. Tuttavia, in caso di vittoria della Serie A, può essere che la dirigenza del Milan voglia fare un sacrificio per tornare a competere seriamente in Champions League.

OMNISPORT | 12-03-2021 18:08