Milan inarrestabile: altri due rinforzi in arrivo per Pioli

Quasi al termine di due mesi con ben pochi sussulti, come tradizione il calciomercato si è animato nelle battute conclusive. Ad animarlo la Juventus, che ha chiuso per il rinforzo inseguito per tutta l’estate, Manuel Locatelli, ma soprattutto il Milan, che non sarà la squadra che ha speso di più in Serie A, “titolo” che spetta alla Roma, ma che al termine della sessione promette di essere quella che avrà inserito più volti nuovi.

Ben tre di questi peraltro nell’ultima settimana di trattative, quella che si sovrapporrà all’inizio del campionato di Serie A. All’arrivo già definito di Alessandro Florenzi in prestito dalla Roma dovrebbero infatti seguirne altri due, a centrocampo e in attacco.

Il nome più suggestivo è quello di Pietro Pellegri, ormai a un passo dal diventare il terzo centravanti della rosa del Milan 2021-2022 dopo Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud.

Il classe 2001 prodotto del vivaio del Genoa, ma emigrato al Monaco a 17 anni per 30 milioni, sta per tornare in Italia dopo che l’entourage del giocatore ha raggiunto l’intesa sull’ingaggio con i dirigenti del Milan. Manca però ancora l’accordo tra il club rossonero e quello del Principato: il Milan vuole portare a termine l’operazione solo in prestito con diritto di riscatto, ma prima serve il rinnovo di Pellegri che andrà a scadenza con il Monaco nel giugno 2022.

Il riscatto sarebbe fissato a 8 milioni e diventerà obbligo in presenza di determinate condizioni. Si discute sulla percentuale su un’eventuale rivendita a favore del Monaco che chiede il 20% contro il 10% del Milan. Un gap sostanziale considerando che i monegaschi hanno pagato tanto Pellegri potendolo utilizzare poco a causa dei tanti infortuni subiti, ma l’affare dovrebbe andare in porto e la Serie A riabbracciare così un talento che si mise in luce segnando il primo gol nel massimo campionato in un Roma-Genoa 3-2 passato alla storia per l’addio al calcio di Francesco Totti.

L’altro elemento in arrivo a Milanello è una vecchia conoscenza del Milan e della Serie A, Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese fedelissimo di Rino Gattuso, che chiese ed ottenne di averlo al Napoli nella passata stagione, sta per tornare in rossonero tre anni dopo la prima esperienza, sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto, possibile dopo che il Chelsea ha esercitato l’opzione di rinnovo sul contratto del giocatore ora in scadenza nel giugno 2023. Le cifre prevedono un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con riscatto fissato intorno ai 7/8 milioni.

Il giocatore preme per tornare a Milano, ma potrebbe non essere l’ultimo colpo estivo del duo Maldini-Massara, che non perde di vista Yacine Adli del Bordeaux, il fantasista che serve per completare l’organico, ma per il quale manca l’intesa con i girondini.

OMNISPORT | 21-08-2021 09:03