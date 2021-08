Serie A 2021-2022 al via: Inter subito a caccia di un record

Esattamente 40 giorni dopo il trionfo dell’Italia a Euro 2020, la Serie A riapre i battenti con gli anticipi della prima giornata dell’edizione 2021-2022, la 90° con la formula a girone unico.

Il campionato dei campioni d’Europa riparte con tante curiosità, ma anche con qualche motivo di preoccupazione, di natura tecnica e non solo.

Come ormai consuetudine, l’apertura sarà a calciomercato aperto. Le prime due giornate potrebbero quindi vedere scendere in campo squadre diverse rispetto a quelle che vivranno il resto della stagione.

Lo stop alle trattative è fissato per il 1° settembre e chissà che non ci sia spazio per qualche nome illustre proveniente dall’estero al termine di una sessione che ha visto la partenza del vicecapocannoniere dello scorso campionato, Romelu Lukaku, volato al Chelsea per 115 milioni, partenza dolorosa in casa Inter al pari di quella di Achraf Hakimi, una delle stelle del nuovo Psg di Leo Messi.

Ha salutato la compagnia del calcio italiano anche un campione d’Europa, e che campione d’Europa, Gianluigi Donnarumma, che ha lasciato il Milan a parametro zero proprio per approdare al Psg e proprio il Milan si deve l’innesto più illustre per il momento, quello del campione del mondo 2018 Olivier Giroud, pronto a diventare il 15° marcatore diverso di nazionalità francese nella storia del Milan.

Altri tre gli Azzurri campioni a Wembley che hanno cambiato maglia: Alessandro Florenzi approdato al Milan dalla Roma, Salvatore Sirigu nuovo portiere del Genoa e Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juventus.

Ha fatto sensazione il passaggio interno di Edin Dzeko dalla Roma all’Inter, ma uno dei temi della nuova Serie A è il ritorno contemporaneo di tanti allenatori fermi da più o meno tempo per motivi differenti.

Max Allegri torna alla guida della Juventus dopo due stagioni, mentre sono terminati i periodi sabbatici di Maurizio Sarri, scelto dalla Lazio, e di Luciano Spalletti, erede di Gattuso a Napoli. Fari anche sul ritorno in Italia dopo 11 anni, sulla panchina della Roma, di José Mourinho, uno dei tre tecnici già campioni d’Italia insieme agli stessi Allegri e Sarri, per un totale di nove scudetti (sei il livornese tra Milan e Juventus, due Mourinho all’Inter e uno Sarri alla Juventus).

Una curiosità per ciascuno. Massimiliano Allegri è l’allenatore della Juventus con la miglior percentuale di vittorie in Serie A (75%: 142 vittorie, 28 pareggi e 20 sconfitte), mentre José Mourinho ha una media di 2.18 punti a partita nel campionato italiano, tra gli allenatori di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994-’95) con almeno cinque partite solo Antonio Conte (2.26) ha fatto meglio.

Luciano Spalletti è invece il decano, contando 483 panchine in Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria ne contano di piú soltanto Francesco Guidolin (545) e Carlo Ancelotti (486) nel massimo campionato.

A proposito di allenatori, due gli esordienti, Alessio Dionisi al Sassuolo e Paolo Zanetti al Venezia, seconda avventura in A per Fabrizio Castori, alla guida della Salernitana cinque anni dopo il debutto a Carpi. Il tecnico marchigiano è anche il secondo allenatore meno giovane del campionato con i suoi 67 anni, solo uno in meno rispetto all’empolese Aurelio Andreazzoli.

Proprio l’Inter aprirà il campionato ospitando il Genoa nel primo anticipo di sabato alle 18.30, con lo stesso Dzeko pronto a disputare la partita numero 200 in Serie A.

L’Inter è imbattuta da ben 17 partite quando ha effettuato il suo match d’esordio stagionale in casa in Serie A (14 vittorie e tre pareggi. L’ultima sconfitta nella gara d’esordio al Meazza in campionato per i nerazzurri risale al 1987 (0-2 contro il Pescara).

Al debutto ufficiale sulla panchina nerazzurra, peraltro, Simone Inzaghi potrebbe subito raggiungere un record. L’Inter infatti ha vinto le ultime 16 partite interne di campionato: solo tre squadre nella storia della Serie A hanno infilato una striscia di successi casalinghi più lunga, il Torino nel 1948 (21), il Milan nel 1950 (19) e la Juventus nel 2014 (25) e nel 2017 (33).

