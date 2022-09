Milan, infortunio al polpaccio con la Francia per Maignan

22-09-2022 22:34

Non arrivano belle notizie per il Milan. Mike Maignan si è infatti infortunato con la propria nazionale durante la partita della Francia in Nations League contro l’Austria. Problema al polpaccio sinistro per il numero 16 rossonero, costretto così ad abbandonare il campo dopo un tempo.

All’intervallo il commissario tecnico dei campioni del mondo in carica, Didier Deschamps, ha infatti lasciato negli spogliatoi Maignan, sostituito nel match dall’attuale portiere del West Ham, Alphonse Areola. Dunque, in casa Milan un nuovo infortunio importante dopo quello di un altro francese come l’esterno sinistro Theo Hernandez.

Tempi di recupero ancora ignoti, ma di certo un problema non da poco per i rossoneri di Stefano Pioli, che potrebbe così perdere il proprio portiere titolare per le prossime partite della stagione, come quelle con Empoli e soprattutto Juventus in campionato. Per non parlare del doppio fondamentale scontro con il Chelsea in Champions League.

Per la cronaca, la partita di Nations League per la Francia si è conclusa con una vittoria sull’Austria per 2-0. Le due reti a distanza di pochi minuti nel corso della ripresa, con il solito Kylian Mbappé al 56′ e con un altro giocatore rossonero come Olivier Giroud al 65′. Primo successo in quest’edizione per i transalpini, ora terzi con cinque punti.