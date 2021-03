Milan infuriato, un big ha già le valigie pronte

La vittoria alla Roma ha riportato entusiasmo nell’ambiente rossonero. Tuttavia, a livello societario, c’è tanta preoccupazione per le sorti di una delle colonne portanti della squadra allenata da Stefano Pioli.

Tanti i dubbi legati al futuro di Hakan Calhanoglu. Attualmente ai box per infortunio, l’ex centrocampista del Bayer Leverkusen è, come moto, a scadenza di contratto e, al momento, il rinnovo pare ancora lontano.

Troppa la distanza tra le richieste dell’entourage del centrocampista turco e la proposta del Milan. Una situazione di stallo che sembra aver permesso ad un top club di inserirsi e avanzare la propria candidatura come possibile nuova squadra di Hakan Calhanoglu.

Il Manchester United, secondo quanto riportato da Todofichajes.com, si sarebbe fatto avanti in maniera importante per provare a strappare il fantasista turco alla squadra rossonera. Anzi, ci sarebbe ben altro.

Si vocifera di un vero e proprio pre-accordo tra le parti in causa. Se così fosse, il rischio per il Diavolo di perdere, al termine della stagione in corso, Hakan Calhanoglu, sarebbe decisamente elevato.

Le prossime settimane saranno decisive. Se la società rossonera non vuole perdere il classe 1994 Hakan Calhanoglu, dovrà necessariamente fare un grande sforzo economico per convincerlo a restare e dimenticarsi dello United.

Hakan Calhanoglu ma non solo. Da ricordare che anche Gigio Donnarumma ha il contratto in scadenza e, come ammesso dal dirigente Paolo Maldini, al momento non ci sono grandi novità sulle due questioni. Serve un’accelerata.

OMNISPORT | 02-03-2021 08:40